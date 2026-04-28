Manuel Adorni se enfrenta al interrogatorio de Diputados con el apoyo de Milei y la militancia libertaria

Con el respaldo explícito del Presidente, Karina Milei y buena parte del Gabinete, Manuel Adorni se enfrentará este miércoles a un extenso interrogatorio en Diputados. El informe de gestión, que en condiciones normales es un trámite institucional, estará marcado por la investigación judicial en curso por su presunto crecimiento patrimonial y por la estrategia opositora para exponerlo.

La sesión está convocada para las 10.30. En ella, habrá una señal política insoslayable: el oficialismo convertirá el recinto en una demostración de respaldo. Estarán presentes Javier Milei , la secretaria General de la Presidencia, la mayoría de los ministros, dirigentes provinciales, algunos senadores y militantes en los palcos. La escena también funcionará como un test interno: las ausencias dentro del oficialismo serán seguidas con atención.

Adorni no volvió a hablar públicamente desde su última conferencia de prensa en la Casa Rosada, el 25 de marzo pasado. En esa ocasión evitó dar precisiones sobre su patrimonio, aseguró que solo responderá “ante un juez” y desestimó los cuestionamientos al calificarlos como planteos de “apenas periodistas”.

A diferencia de ese episodio, el jefe de Gabinete esta vez enfrentará a un auditorio organizado y con más información disponible. En los últimos días se conocieron detalles sobre la compra de un departamento en Caballito y de una casa en el country Indio Cuá que alimentan las preguntas que se preparan desde la oposición.

El discurso de Adorni, según informaron desde la Casa Rosada, hará foco “en los logros económicos y en la estabilidad macro, así como en reformas hechas y pendientes”. El martes, en la previa a su informe, acompañó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en un operativo de destrucción de estupefacientes y precursores químicos en Pacheco, en la provincia de Buenos Aires.

El funcionario visitó el lunes la Cámara baja en un fuerte operativo de seguridad dispuesto por Casa Militar, que incluyó restricciones de acceso. Recorrió el recinto y ensayó su exposición inicial. También mantuvo un encuentro con el presidente de la Cámara, Martín Menem , quien tendrá a su cargo la conducción de la sesión.

El esquema prevé una exposición inicial de una hora. Luego, los diputados dispondrán de 240 minutos (cuatro horas) para formular preguntas , distribuidos según el tamaño de los bloques: comenzarán los más pequeños, seguirán los intermedios y cerrarán Unión por la Patria y el oficialismo. Adorni responderá en tandas de 20 minutos. En total, se estima que la sesión se extenderá durante unas seis horas.

En la oposición hubo en los últimos días un intento de coordinación . El punto de acuerdo fue sostener la moderación y evitar caer en provocaciones. Los bloques más críticos buscarán interpelar al jefe de Gabinete no solo por su patrimonio, sino también por distintos aspectos de la gestión, desde la situación económica hasta casos puntuales como la investigación judicial por una presunta megaestafa con la criptomoneda $LIBRA; los supuestos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); la crisis financiera del PAMI, y la evolución del empleo, los salarios y el consumo.

El desafío, reconocen en la oposición, será sostener el interrogatorio hasta el final sin que el clima derive en un escenario de confrontación que le permita al funcionario victimizarse o retirarse anticipadamente. El antecedente de Guillermo Francos , que abandonó una sesión en el Senado tras un cruce con una legisladora, está presente en las conversaciones.

Para evitarlo, los bloques coordinaron preguntas y repreguntas sobre los temas que Adorni intente eludir. La intención es mantener el foco y no dispersar el intercambio.

Desde los palcos, Javier y Karina Milei concentrarán parte de la atención. No solo por su presencia, sino también por su permanencia: en el recinto se seguirá de cerca si se quedan durante toda la sesión o si se retiran antes, y en qué momento. El Presidente tiene una actividad recién por la tarde, en ExpoEFI, un auditorio empresarial.

EL CONGRESO NO ES EL CIRCO ROMANO El informe del Jefe de Gabinete de Ministros @madorni debe contribuir a dar transparencia y claridad sobre la marcha del gobierno nacional. Cuidar el orden de la Sesión y evitar el circo al que nos quieren llevar es responsabilidad de todos.… pic.twitter.com/co1PXg8Usy

Los palcos superiores estarán cargados de dirigentes y militantes. La mayoría serán de la provincia de Buenos Aires, invitados por el diputado bonaerense Sebastián Pareja . “Vamos a traer gente, sí”, confirmaron cerca del armador karinista.

La presencia de militantes generó cuestionamientos. La Coalición Cívica y el diputado socialista Esteban Paulón pidieron a Menem que se restrinja el ingreso de personas ajenas al informe, para evitar un clima de “aplaudidores” durante la exposición inicial.

En paralelo, los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade solicitaron que la transmisión oficial garantice criterios de imparcialidad y pluralidad, y que se respete el espacio de trabajo de los periodistas acreditados.

Fuente: La Nación