Con internas políticas y un reclamo internacional, se reactivó el concurso para la Cámara Federal de Comodoro Py

El gobierno de Javier Milei paralizó durante dos años la cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial y el nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques , llegó con el mandato de llenar los lugares vacíos. Ya envió más de 100 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado. Ahora apunta a reactivar concursos que estaban frenados en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Uno de ellos, clave para la política y el poder: la Cámara Federal de Comodoro Py, el tribunal donde se definen el presente y el futuro de las causas de corrupción.

La Comisión de Selección del Consejo se reunirá este jueves para tratar el concurso 461 para cubrir los lugares que hoy ocupan los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi , quienes llegaron a la Cámara trasladados de tribunales orales durante el gobierno de Mauricio Macr i. Esos traslados los impulsó Mahiques, quien entonces era el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo.

La Comisión tratará dos dictámenes de candidatos: uno impulsado por el kirchnerismo y otro por el juez Diego Barroetaveña . Pero Bruglia presentó este lunes una nota en el Consejo en el que objeta el concurso por irregular y porque está pendiente de resolución en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solución amistosa con el gobierno.

Si la Comisión avanza, luego deberá aprobarlo el plenario del Consejo y si lo hace el Poder Ejecutivo quedará en condiciones de tener esos dos lugares, de seis que tiene la Cámara. A eso se suma una posible tercera vacante: el juez Martín Irurzun cumple en julio 75 años –la edad máxima para estar en el cargo- y pidió una prórroga de cinco años que por el momento el gobierno no impulsa y todo indica que no lo hará.

Los cargos de Bruglia y Bertuzzi tienen sus historia. El gobierno de Alberto Fernández objetó una veintena de traslados y buscó reemplazar a esos jueces. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió a fines de 2020 que los traslados no eran definitivos, sino momentáneos hasta que se hagan los concursos. El Consejo solo impulsó el concurso de los lugares de Bruglia y Bertuzzi y del juez Germán Castelli , traslado al tribunal oral federal que está haciendo el juicio oral por el caso de los cuadernos de la corrupción contra la ex presidenta Cristina Kirchner y empresarios de la obra pública.

El concurso de la Cámara avanzó con más velocidad que otros por impulso político. Pero nunca se aprobó por un acuerdo, también político, en el Consejo.

Ahora, las necesidades cambiaron y recobró impulso. El concurso está a cargo de los consejeros Barroetaveña y la diputada kirchnerista Vanesa Siley. Cada uno presentó un dictamen por separado. Siley lo hizo a fines del año pasado y Barroetaveña este lunes. La diferencia está en quienes deben integrar la terna.

Los dos coincidieron –en las presentaciones a las que accedió Clarín – que el primero de la terna debe ser Fernando Poviña , juez federal de Tucumán y cercano al peronismo. En distinto orden también ponen en la terna a la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona , quien investiga al financista Ariel Vallejo y a la Asociación del Fútbol Argentino por lavado de dinero, al juez de un tribunal oral de La Matanza Julio César Di Giorgio , y la coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Agustina Rodríguez.

Las diferencias aparecen en que Siley propone en la terna a la fiscal federal de Mar del Plata Laura Mazzaferri y al juez de la Cámara Penal de la ciudad de Buenos Aires Gonzalo Viña . Por su parte, Barroetaveña incluye en su terna a Bertuzzi y al juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola , muy cercano a Mahiques con quien compartió junto a otros jueces y directivos del Grupo Clarín el viaje a Lago Escondido que derivó en una causa penal que fue archivada.

De esas ternas, y de una lista complementaria con otros candidatos, el gobierno podrá elegir a los dos que quiera para proponer el Senado. La discusión comenzará este jueves. Para eso, el sector no kirchnerista del Consejo tiene prevista este martes una cena para charlar el tema, entre otros, y acercar posiciones.

El jueves la comisión no solo discutirá los dictámenes. Tendrá para resolver una nota que Bruglia presentó este lunes. El juez de la Cámara habló de “ discriminación ” porque solo se avanzó en ese concurso cuando la Corte Suprema ordenó que se haga lo mismo con todos los traslados. Uno de ellos es el caso de Carlos Mahiques , padre del ministro de Justicia, que fue trasladado a la Cámara Federal de Casación Penal. El juez Mahiques espera que el Senado le aprueba su continuidad en el cargo por cinco años más.

Bruglia también recordó que el gobierno de Milei inició una solución amistosa del caso de su traslado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde los jueces cuestionaron el fallo de la Corte.

Pero además el juez criticó que en su caso intervengan Mahiques y su viceministro de Justicia y representante del gobierno en el Consejo, Santiago Viola. Bruglia recordó que con Bertuzzi procesaron a Viola por instigar a testigos a que mientan sobre una falsa presencia del juez federal Sebastián Casanello en la quinta de Olivos para reunirse con Cristina Kirchner. Luego, la Cámara de Casación revocó ese procesamiento.

“Debería abstenerse de opinar o instruir en estas cuestiones a su antiguo amigo y actual subalterno, el actual Secretario de Justicia y representante del ejecutivo en el Consejo, doctor Viola”, planteó el juez sobre Mahiques. Y sobre Viola señaló: “Las posibilidades de que se encamine a ejecutar lo que se conoce como una “venganza”, es un evento posible por los antecedentes conocidos”.

El concurso es clave. Configurará una nueva Cámara Federal en momentos que Comodoro Py acumula causas de corrupción contra el gobierno y que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por enriquecimiento ilícito, al propio jefe de Estado y su hermana, Karina Milei , por la criptomoneda $Libra y el desmanejo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de Diego Spagnuolo .

Pero la Cámara no es el único tribunal relevante de Comodoro Py con cargos a cubrir. A mitad de mes, el Consejo aprobó el concurso para las vacantes en los Tribunales Orales Federales y así el gobierno ya puede avanzar en esos lugares. Y están pendientes los concursos para los juzgados de primera instancia.

La Comisión tratará el jueves otros concursos de importancia. Uno de ellos es el del juzgado en lo Penal Económico 10. Se trata del juzgado donde podría volver la causa por la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino . Actualmente está a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay , pero la Cámara de Casación debe resolver un planteo para que regrese al juzgado Penal Económico, hoy subrogado por la jueza María Verónica Straccia .

En el Consejo señalan que hay apuro del gobierno para cubrir esa vacante por los vínculos de Mahiques con Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En una reunión reservada de principios de abril, Viola pidió avanzar con el concurso. Algunos consejeros propusieron esperar a que se define la integración de la Cámara Penal Económico, donde fueron propuestos dos jueces de de primera instancia de ese fuero, Alejandro Cattania y Juan Galván Greenway.

Si esos magistrados son nombrados habrá dos vacantes en la primera instancia que se podrían acumular al concurso del juzgado en lo Penal Económico 10 y así no abrir un nuevo proceso que demandará más tiempo. Pero Viola pidió no demorar más concursos que ya están para resolver.

La comisión también tratará los concursos para el juzgado federal 1 de Corrientes, que tiene la competencia electoral de la provincia, el juzgado federal 2 de La Plata y juzgados federales de Santa Fe.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín