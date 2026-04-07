Manuel Adorni intenta retomar el control de la agenda con anuncios y reuniones con ministros

Manuel Adorni busca retomar el control de la agenda pública con más reuniones bilaterales con ministros y anuncios de las diferentes carteras. Después de haber encabezado ayer parte de la reunión de Gabinete , y reunido con la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva , se verá hoy mano a mano con el responsable de Salud, Mario Lugones.

En la previa a ese encuentro, que será por la tarde, Adorni ya adelantó a través de su cuenta de la red social X un anuncio vinculado al envío al Congreso de la nueva Ley de Salud Mental.

Durante la mañana también recorrió la sede de Jefatura de Gabinete en el edificio de Somisa, a pocas cuadras de Balcarce 50.

En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental. Fin.

Todo se da a casi un mes del comienzo de la serie de revelaciones sobre su patrimonio y viajes que lo dejaron en medio de cuestionamientos públicos y una investigación judicial con varias medidas en curso en los tribunales federales de Comodo Py.

Desde entonces, Adorni cosechó el respaldo total de la cúpula del poder libertario, integrado por presidente Javier Milei y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. El último espaldarazo del mandatario fue este lunes, en la reunión de Gabinete, en la que instruyó a sus ministros para que todos los pedidos fueran canalizados a través de Adorni. “Fue como un empoderamiento”, admitieron fuentes oficiales a LA NACION .

El jueves el Presidente ya lo había abrazado con fuerza en el acto en conmemoración por el 44° aniversario del conflicto bélico de Malvinas.

Tras esa reunión de Gabinete, que se extendió por más de dos horas, fue que Adorni recibió a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva . Ambos, junto a sus respectivos equipos, trabajaron en la reunión sobre el plan de seguridad para 2026/2027.

Algo similar está previsto que suceda la tarde de este martes con el titular de Salud, Mario Lugones , y sus secretarios. Y lo mismo sucederá mañana, con Carlos Presti , del área de Defensa.

Adorni intenta recuperar el control de la gestión y la agenda, pero las novedades sobre él surgen desde los tribunales. Este miércoles fue citada a declarar la escribana Adriana Mónica Nechevenko . Se trata de la profesional que participó de las escrituras del departamento de Caballito como de la casa del country Indio Cua, dos propiedades que no figuran en la última declaración jurada de bienes del ministro coordinador.

Nechevenko fue citada como testigo, por lo que está obligada a decir la verdad, en el marco de la causa penal en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal, Gerardo Pollicita . Allí también, como parte de las medidas en curso, existe un pedido para conocer las salidas de Adorni y su grupo familiar del país y las condiciones en las que eso habría sucedido.

“A Manuel nadie lo va a entregar”, insistió una miembro de La Libertad Avanza, que relativizó así los avances de la Justicia y las propiedades y viajes revelados en diferentes notas periodísticas.

Desde la primera de las revelaciones que dejó a Adorni en el centro de la polémica, el Gobierno decidió cerrar filas en su respaldo . Los primeros en hacerlo fueron el Presidente y su hermana. Ayer, en la reunión de gabinete, sin embargo, no hubo ministros que hayan expresado públicamente su apoyo. Además, abundaron las caras largas en la foto oficial que distribuyó el Gobierno.

El horizonte que se trazó el Gobierno para esclarecer todo apunta a el 31 de mayo, cuando vence la presentación de declaraciones juradas del 2025, frente a la Oficina Anticorrupción (OA). Ante la consulta sobre por qué no la presentan antes, apuntan a que esa fecha “es cuando vence la presentación de declaración jurada”.

Antes de eso, el 29 de abril será la exposición del jefe de Gabinete en el Congreso, donde lo esperan 4800 preguntas de legisladores. Una parada que no parece sencilla.

Fuente: La Nación