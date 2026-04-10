Los 17 mensajes que acorralaron al juez federal Alfredo López acusado de antisemitismo

La polémica por las denuncias por antisemitismo contra el juez federal de Mar del Plata Alfredo López, quien presentó su renuncia este viernes y mantiene una intensa actividad en las redes sociales, había llegado al Consejo de la Magistratura con un informe que detectó al menos 17 posteos con un patrón agresivo hacia el estado de Israel y la comunidad judía en tan solo diez meses.

Los mensajes cuestionados son los que aparecieron entre 2024 y 2025 en la red social X, donde el magistrado se expresa a través de la cuenta @JuezLopezMDP. Desde allí el magistrado también realiza comentarios sobre la realidad política mundial, la causa Malvinas, difunde actividades académicas y católicas.

El juez federal Alfredo Eugenio López presentó esta mañana su renuncia al cargo mientras enfrenta un proceso de enjuiciamiento político por presuntas expresiones antisemitas en redes sociales. Y, ahora, el Gobierno nacional, que ya solicitó al Consejo de la Magistratura que informe si el magistrado registra denuncias o procesos disciplinarios en trámite, debe resolver si acepta o no su dimisión .

La nota fue enviada al presidente del organismo, Horacio Rosatti, y busca determinar si la renuncia puede ser aceptada sin afectar el curso de las causas abiertas.

López formalizó su renuncia con fecha efectiva el miércoles 8 de abril, luego de que avanzara en el Consejo de la Magistratura un expediente por presunto mal desempeño y solo restaba que el plenario definiera si debía enfrentar un jury de enjuiciamiento.

La Comisión de Acusación, que preside Alberto Maques, ya había aprobado el juicio político por " manifestaciones de contenido antisemita, discriminatorio y hostil hacia la comunidad judía ".

Entre las acusaciones centrales se destaca un dictamen elaborado por el senador nacional Luis Juez, quien identificó 17 mensajes publicados desde la cuenta @JuezLopezMDP entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Según el informe, esos tuits constituyen un patrón sistemático de agresión hacia la comunidad judía, con frases como "sí, raza de víboras, por el pueblo judío", "son cínicos", "estado ficticio" y "al que persiguen es a mí, pero yo soy argentino y ustedes extranjeros".

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas ( DAIA ) había denunciado ante el Consejo de la Magistratura que el usuario @juezlopezMDP promovía el odio y la discriminación hacia la colectividad judía. Entre otros ejemplos, destacó que el juez había aformado que "Hamás es una creación de Israel" y que "Israel es una farsa".

Por su parte, el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) agregó que López utilizaba la palabra “sionista” como insulto y acusaba de “genocida” al Estado de Israel y a todos los judíos, además de discriminar a otros usuarios por sus apellidos de origen judío.

Para el plenario del Consejo, tales expresiones violan los compromisos asumidos por Argentina en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Según la acusación, los mensajes reproducen discursos de odio que “históricamente fundamentaron el genocidio del pueblo judío”, lo que, dijeron, implica un desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos y un incumplimiento de los deberes de decoro, imparcialidad y respeto por la dignidad humana inherentes a la función judicial.

En su defensa, López aseguró que las entidades judías lo "atacaron" porque informó acerca de la condena de la Corte Penal Internacional al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al exministro de Defensa, Yoav Gallant, por "crímenes de guerra" .

Igual, los consejeros Álvaro González, Luis Juez, Alberto Maques y Gonzalo Roca reunieron los votos suficientes para elevar el caso al plenario. Ese día, cuando López se retiró del organismo, un grupo de personas lo esperaba en la puerta para apoyarlo, gritándole: "Viva Cristo Rey", "un juez digno", "viva la Patria" y "un patriota".

Esta no es la primera polémica del magistrado. En 2021, López quedó envuelto en una fuerte controversia al hacer lugar a una medida cautelar que suspendía la aplicación de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo . El fallo fue revocado por la Cámara Federal de Mar del Plata. También publicó mensajes contra las vacunas, el pase sanitario -al que calificó como "experimento riesgoso" contra la vacunación infantil- y sostuvo que “la justicia no está legitimada para diseñar políticas públicas”.

Otros tuits polémicos del juez incluyen frases como “hay que limpiar toda esa basura bergogliana por gay”, “puto y peronista, no falla”. También se refirió al “ levantamiento en Brasil contra el comunista y ladrón de Lula” , por el que se enfrentó con el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, que lo acusó de "nazi" al juez. "Este canalla fascista es juez federal en Mar del Plata. Hace 5 años lo denuncié por sus ideas nazis", había posteado el legislador y ex funcionario de la Side.

López, siempre activo en las redes, calificó al diputado de "cagón", "personaje siniestro" y "merquero".

Ahora, el Consejo deberá responder el informe solicitado por el Poder Ejecutivo, tras lo cual el Gobierno definirá si acepta o no la renuncia. Mientras tanto, el magistrado marplatense queda a un paso de quedar formalmente fuera del Poder Judicial, si es que su renuncia es aceptada. De lo contrario, deberá enfrentar un juicio político.

Fuente: Clarín