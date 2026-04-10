Escándalo del “Propofest”: procesan a los anestesistas Hernán Boveri y Delfina Lanusse

La Justicia procesó este viernes a los anestesistas Hernán Boveri (45) y Delfina Lanusse (29) por el escándalo del "Porpofest" en el que se investiga el robo de fármacos, como propofol y fentanilo , del Hospital Italiano, donde ambos trabajaban.

La decisión la tomó el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien los imputó del "administración fraudulenta" , a él en carácter de autor y a ella como partícipe secundaria. También les trabó un embargo de $70.000.000 y $30.000.000, respectivamente.

Además, el juez mantuvo la prohibición de contacto entre ambos y de salida del país por 90 días.

Según fuentes consultadas por Clarín , la investigación en esta causa continúa y se van a llevar a cabo una serie de medidas de pruebas, principalmente sobre los celulares, tables y otros dispositivos electrónicos secuestrados, y declaraciones testimoniales.

Por el momento, el expediente, en el que también interviene el fiscal Lucio Herrera de la Fiscalía N°29, no hay otras personas imputadas más allá de Boveri y Lanusse.

El robo de propofol y fentanilo del Hospital Italiano se viralizó en redes sociales a partir de un mensaje de audio que circuló los grupos de WhatsApp de médicos y anestesiólogos de la Ciudad De Buenos Aires y rápidamente surgieron los nombres de Boveri y Lanusse.

Él era un médico anestesiólogo de planta permanente del Hospital Italiano que el 25 de marzo, al ser indagado por el juez Sánchez Sarmiento, negó los hechos que se le imputan.

Boveri es reconocido entre sus colegas por su experiencia como anestesiólogo en el Hospital Italiano. Además, le reconocen una amplia trayectoria académica y de capacitación para otros profesionales. Ha participado de ciclos de enseñanza y práctica médica en otros países de Latinoamérica junto a asociaciones de anestesia y analgesia.

Según pudo saber Clarín , Boveri se apartó de la institución médica en la que se desempeñaba hace años luego de conocerse la muerte de Alejandro Zalazar (34), un residente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, del Hospital Rivadavia y de la Fundación Favaloro.

Zalazar fue hallado sin vida el 20 de febrero en su departamento de Palermo. En el lugar del hallazgo, y en circunstancias que investiga el fiscal Eduardo Cubría, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°6, junto al Juzgado Nº60, interinamente a cargo del juez Santiago Bignone, encontraron frascos catalogados como fentanilo y propofol cuya trazabilidad podría llegar hasta el Hospital Italiano.

Paralelamente, el centro de salud realizó una denuncia formal por el robo de fármacos que radicó ante el Juzgado N°48, a cargo del Sánchez Sarmiento, y la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAAEBA) realizó otra que en la Fiscalía N°47, pero que fue unificada en un solo expediente en manos del magistrado que este viernes dictó los procesamientos.

Por su parte, Lanusse era una residente del tercer año que trabajaba junto a Boveri en el Hospital Italiano del que se habrían sustraído sustancias para uso hospitalario con fines de consumo recreativo.

Ella es egresada de la Universidad Austral y en su perfil e Linkedin enumera una rotación clínica práctica en anestesiología en la Universidad Austral entre 2021 y 2023, participando en más de 500 horas de observación y acompañamiento a anestesiólogos durante procedimientos quirúrgicos. En el mismo ámbito académico también se desempeñó como tutora de Fisiopatología durante 2021 y como tutora de Inmunología entre 2019 y 2020.

A su vez, Lanusse fue compañera en el Hospital Rivadavia de la residente de tercer año Chantal Leclercq (27) , amiga de Zalazar y quien fue vista manipulando el celular de él en la escena del hallazgo del cuerpo.

Las cámaras de seguridad del edificio del anestesista también tomaron a Lanusse saliendo con una tablet en la mano y se investiga si se trataba del iPad del fallecido, que aún no encontraron.

Además se supo que en una denuncia presentada el 9 de marzo por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) Leclercq había reconocido en una entrevista realizada en la institución haber consumido propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, y que las habría obtenido en el Hospital Rivadavia, aunque aclaró que su consumo se producía fuera del ámbito institucional.

Tambíén dijo que con Lanusse habían consumido "cocaína y micropunto" en un viaje a Colombia realizado en enero.

Fuente: Clarín