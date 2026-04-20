Leandro Paredes habló sobre la polémica del superclásico: “Para mí no fue penal la última”

Resultó un superclásico perfecto para Leandro Paredes . Tuvo una tarea superlativa y marcó el gol de la victoria ante River y en el Monumental. Pero en medio de la celebración por un éxito vital para Boca , también se despertaron muchos comentarios por una última jugada en la que el conjunto millonario reclamó una infracción de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta. El capitán del conjunto xeneize había confesado que no había podido ver bien la acción cuando estaba en la cancha, sin embargo, después de un par de horas habló sobre esa polémica y fue contundente: “ No fue penal ”.

En el streaming de Davo Xeneize, Paredes fue consultado sobre esa jugada que desató la controversia y explicó: “Para mí no. No la había visto en vivo, estaba lleno de gente y yo estaba en el banco. Pero para mí no fue penal. Si eso es penal, hay miles por partido entonces. Con toda sinceridad lo digo ”.

"Davo": Por la presencia de Leandro Paredes en su stream pic.twitter.com/bTMop4pIQS

El capitán de Boca también habló acerca de cómo fue el momento en el que fue a patear el penal para la victoria del conjunto xeneize: “Yo estaba casi seguro de que el arquero se iba a tirar cruzado, porque lo escuchaba a Gonzalo Montiel que le estaba hablando . Entonces dije: ‘Este me conoce, sabe que pateo cruzado casi siempre’. Yo pensé: de última si se tira ese palo, trato de para tirar arriba. Igual salió muy arriba esquinado, no llegaba. Gracias a Dios salió bien".

Además, Paredes habló sobre el cruce que tuvo con Marcos Acuña, en el que ambos terminaron amonestados: “Lo conozco a él hace mucho y él me conoce. Sabemos cómo somos dentro de la cancha, queda ahí. Él defiende a los de él y yo defiendo lo mío. Lo que pasa es que ustedes no escuchan lo que dice él para que yo reaccione así. No es que reacciono por reaccionar" .

Dentro del análisis de lo que fue la victoria en el Monumental, el capitán de Boca también se refirió al entrenador, Claudio Ubeda: “Se lo ve con más confianza. Se hace querer y es muy cercano al jugador. Yo creo que la confirmación de él en diciembre le dio mucha más confianza. Se ganó esa confianza de nosotros y está muy bien . Está está llevando el grupo adelante".

En el cierre de la charla, Paredes habló acerca de algunos de sus compañeros, como por ejemplo, de Ander Herrera: “Disfruta un montón, es un apasionado del fútbol y es un enfermo por Boca , por estos colores y esta camiseta”. Y cuando le preguntaron por el gesto que se viralizó, en el que el español le devolvió la cinta de capitán durante los festejos, Paredes contó: “Hoy tuvo un gesto hermoso y me dijo: ‘Tenés que festejar con esto puesto, porque te lo merecés, porque te lo ganaste’ . Eso también da cuenta de la persona que es".

Y cerró hablando de Lautaro Di Lollo y de Milton Delgado: “Está muy firme, sacó todo. Los dos centrales son muy importantes y están muy firmes. Delgado es muy importante, los laterales también. La verdad que estamos en un momento de equipo que nos da mucha confianza . Milton es muy importante para mí. Es muy inteligente, muy intenso, juega muy bien . Quizás no se podía jugar tanto en el Monumental, pero entiende casi todos los partidos a la perfección. Para mí es un chico que nos va a dar muchísimo y que seguramente haga una carrera muy buena porque tiene muchas condiciones".

📹LEANDRO PAREDES s/la jugada que protestó todo river y el periodismo: "Para mí NO FUE PENAL, si esa es penal, si eso es penal, hay MILES por partido". 🎙️con @DavooXeneizeJRR y @gastonedul en @kickespanol : pic.twitter.com/pzkho0j3Cu

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Fuente: La Nación