Un influencer cordobés sufrió un intento de robo mientras filmaba un video a bordo de su moto

El barrio Villa Márquez de Sobremonte, ubicado en la zona norte de la ciudad de Córdoba , fue escenario el pasado jueves de un intento de robo que sufrió un influencer local cuando filmaba un video a bordo de su moto. La secuencia completa fue registrada por las cámaras de la víctima, quien pudo preservar su teléfono celular gracias al soporte que utilizaba al momento del ataque.

Según se observa en el video que encabeza esta nota, Ariel, conocido en redes como @arielokcba, en su cuenta de Instagram “Cordobés en ruta” , conducía su moto y en un momento llegó a una zona que le sembró algunas dudas. “ ¿A dónde me mandó esto? “, se preguntó, mientras recorría una calle de tierra, a la vera de un basural.

En ese momento, una de las cámaras con las que Ariel filmaba un motovlog captó a un sospechoso, vestido con remera negra, shorts y zapatillas blancas, que lo corría en silencio y por la espalda , aprovechando que su víctima andaba a baja velocidad.

“¿A dónde me he metido?“ , se repreguntó la víctima, sin imaginar que, en ese momento, era perseguido por un delincuente.

Tras girar a la izquierda en una esquina, Ariel fue sorprendido por el asaltante, que intentó quitarle por la fuerza el teléfono celular con el que realizaba la transmisión.

A plena luz del día, y tras un breve forcejeo, el atacante no logró sustraer el dispositivo, que estaba en el volante de la moto, sobre un soporte especial para filmar sin movimientos bruscos.

Asustado, Ariel aceleró a fondo para huir del ladrón y durante el recorrido se cruzó con un patrullero de la Policía provincial, al que alertó sobre lo ocurrido y le pidió indicaciones para salir de la zona.

“ Escalofrío me da ver estas imágenes … este pibe me venía corriendo por detrás durante minutos y yo ni cuenta me di”, escribió Ariel en un posteo que compartió en su cuenta de Instagram tras el intento de robo, al cual acompañó con las imágenes del hecho.

Y al final de su publicación, agregó: “Esto no puede seguir pasando. Hoy me tocó a mí, mañana le puede pasar a cualquiera. Les pido que compartan para que se difunda y entre todos nos cuidemos “.

Fuente: Infobae