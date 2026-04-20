La psicología reveló que los chicos nacidos en los 90 y 2000 desarrollaron una capacidad clave para la adultez

Mantener espacios de desconexión durante la infancia suele asociarse con una vida más tranquila o con juegos al aire libre. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que crecer antes de la crianza hiper controlada también podría estar vinculado con una mayor autonomía emocional , una habilidad clave para la vida adulta .

La investigación, difundida por especialistas en psicología del desarrollo y citada en diversos análisis sobre infancia y crianza, analizó cómo el contexto familiar en el que crecen los chicos puede influir en su capacidad para gestionar emociones y resolver problemas de forma independiente.

Los resultados mostraron que los niños que crecieron en los años 90 y principios de los 2000, por lo general con mayor libertad cotidiana y menor supervisión constante, tendían a desarrollar mayor autonomía emocional en comparación con generaciones criadas bajo un control más intensivo desde edades tempranas.

Los investigadores analizaron distintos estudios y observaciones vinculadas al desarrollo emocional infantil y a los estilos de crianza en la vida cotidiana.

El objetivo fue evaluar si el entorno familiar en el que crecen los niños puede relacionarse con su capacidad para manejar emociones, frustraciones y conflictos diarios. Los resultados indicaron que los niños que tuvieron más oportunidades de enfrentar pequeños problemas por sí solos solían desarrollar con más frecuencia habilidades de autonomía emocional.

Es decir, tenían mayor capacidad para entretenerse por sí mismos , resolver conflictos cotidianos o regular sus emociones sin depender de la intervención inmediata de un adulto.

Según los especialistas, estas habilidades suelen desarrollarse cuando los niños tienen más oportunidades de experimentar la frustración, interactuar con otros o resolver situaciones por ensayo y error.

Los especialistas explican que la infancia es una etapa clave para desarrollar habilidades emocionales y sociales.

Cuando los chicos enfrentan pequeños desafíos cotidianos, discuten con amigos, se equivocan o deben buscar soluciones propias, pueden aprender a tolerar la frustración, tomar decisiones y manejar sus emociones.

Además, los entornos con menor intervención constante suelen fomentar la creatividad, la iniciativa personal y las relaciones sociales más espontáneas.

Por este motivo, los investigadores señalan que el estilo de crianza puede influir de forma directa en la forma en que los niños desarrollan su independencia emocional.

El estudio también destaca que la autonomía emocional depende de múltiples factores vinculados al entorno familiar, social y educativo. Entre ellos se encuentran:

Según los especialistas, promover estos aspectos puede contribuir a un desarrollo emocional más sólido durante la infancia.

Los investigadores concluyeron que, aunque el acompañamiento adulto sigue siendo fundamental, ofrecer espacios donde los niños puedan explorar, equivocarse y resolver situaciones por sí mismos podría favorecer el desarrollo de la autonomía emocional y de habilidades clave para la vida adulta.

Fuente: TN