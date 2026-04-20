Home Ads
NACIONALES

Cuánto sale construir una casa de 70 m² en Buenos Aires en abril de 2026

Redacción CNM abril 20, 2026

Home Ads

Home Ads

Edificar una casa de 70 metros cuadrados en abril de 2026 en Buenos Aires implica una inversión que puede arrancar en los USD 67.000 y escalar hasta los USD 105.000 , según la ubicación, el tipo de construcción y los materiales elegidos.

El dato clave para cualquier presupuesto es el precio del metro cuadrado , que en viviendas con terminaciones simples y materiales de gama media ronda los USD 1500 (más IVA) . Si se suman los gastos de desarrolladores y servicios, el valor final de una casa de estas dimensiones puede llegar a USD 105.000 .

Pero si el proyecto incluye equipamiento premium o un diseño más complejo, el costo puede dispararse hasta los USD 4000 por metro cuadrado , al llevar el presupuesto total por encima de los USD 280.000 , según informó Clarín.

En moneda local, los relevamientos del sector ubican el costo promedio cerca de los $2.000.000 por metro cuadrado . Así, una vivienda económica de 70 metros cuadrados puede requerir una inversión de $140 millones , aunque este número puede variar según el sistema constructivo y la evolución de los precios durante la obra.

La inflación es un factor central: los costos de construcción muestran una tendencia alcista sostenida desde 2023, impulsados por el aumento de materiales, mano de obra y gastos generales. Según los indicadores del sector, construir hoy cuesta más de tres veces lo que costaba en 2020 y los incrementos acumulados superan el 100% desde fines de 2023.

El presupuesto para una vivienda estándar (tipo casa unifamiliar tradicional) suele dividirse de la siguiente manera:

Incluye albañilería, instalaciones sanitarias y eléctricas, yesería, pintura, colocación de pisos y, en algunos casos, dirección técnica.

Comprende los trabajos de albañilería, instalaciones, pintura y todos los oficios necesarios para levantar la casa.

Abarcan fletes, herramientas, alquiler de equipos, servicios de obra, seguros, administración, conexiones y costos indirectos.

Los especialistas recomiendan contar con referencias actualizadas sobre el costo de obra y ordenar las prioridades desde el diseño inicial para evitar desfasajes económicos. La elección del sistema constructivo, la calidad de los materiales y la mano de obra pueden hacer variar el presupuesto final de manera significativa.

En un contexto de ajustes periódicos por inflación , tener precios orientativos y actualizados es fundamental para planificar cada etapa del proyecto y no quedarse a mitad de camino.

Fuente: TN


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags