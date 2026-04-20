Cuánto sale construir una casa de 70 m² en Buenos Aires en abril de 2026

Edificar una casa de 70 metros cuadrados en abril de 2026 en Buenos Aires implica una inversión que puede arrancar en los USD 67.000 y escalar hasta los USD 105.000 , según la ubicación, el tipo de construcción y los materiales elegidos.

El dato clave para cualquier presupuesto es el precio del metro cuadrado , que en viviendas con terminaciones simples y materiales de gama media ronda los USD 1500 (más IVA) . Si se suman los gastos de desarrolladores y servicios, el valor final de una casa de estas dimensiones puede llegar a USD 105.000 .

Pero si el proyecto incluye equipamiento premium o un diseño más complejo, el costo puede dispararse hasta los USD 4000 por metro cuadrado , al llevar el presupuesto total por encima de los USD 280.000 , según informó Clarín.

En moneda local, los relevamientos del sector ubican el costo promedio cerca de los $2.000.000 por metro cuadrado . Así, una vivienda económica de 70 metros cuadrados puede requerir una inversión de $140 millones , aunque este número puede variar según el sistema constructivo y la evolución de los precios durante la obra.

La inflación es un factor central: los costos de construcción muestran una tendencia alcista sostenida desde 2023, impulsados por el aumento de materiales, mano de obra y gastos generales. Según los indicadores del sector, construir hoy cuesta más de tres veces lo que costaba en 2020 y los incrementos acumulados superan el 100% desde fines de 2023.

El presupuesto para una vivienda estándar (tipo casa unifamiliar tradicional) suele dividirse de la siguiente manera:

Incluye albañilería, instalaciones sanitarias y eléctricas, yesería, pintura, colocación de pisos y, en algunos casos, dirección técnica.

Comprende los trabajos de albañilería, instalaciones, pintura y todos los oficios necesarios para levantar la casa.

Abarcan fletes, herramientas, alquiler de equipos, servicios de obra, seguros, administración, conexiones y costos indirectos.

Los especialistas recomiendan contar con referencias actualizadas sobre el costo de obra y ordenar las prioridades desde el diseño inicial para evitar desfasajes económicos. La elección del sistema constructivo, la calidad de los materiales y la mano de obra pueden hacer variar el presupuesto final de manera significativa.

En un contexto de ajustes periódicos por inflación , tener precios orientativos y actualizados es fundamental para planificar cada etapa del proyecto y no quedarse a mitad de camino.

Fuente: TN