La otra lista de espionaje ruso que llegó al Gobierno y la casa que no es de Adorni

Mientras intenta dar vuelta la página de manera irreversible, como si la opinión pública se comportara sólo al ritmo de su deseo, el Gobierno sigue empantanado en la discusión -política y judicial- sobre el dudoso accionar de sus funcionarios. El más apuntado, claro, es el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien día a día soporta la incómoda aparición de noticias sobre su estilo de vida .

Pero en paralelo se van conociendo otros detalles, en charlas privadas, que le ponen picante a la historia. Este martes, Clarín pudo confirmar, de fuentes oficiales, que hubo otra lista de presunto espionaje ruso para desprestigiar a la gestión libertaria . Pero la revelación, en lugar de darle sustento al presunto operativo de desgaste, le imprime nuevos interrogantes.

Lo cuenta así un dirigente al tanto del tema: "Si la lista de periodistas que escribieron en contra de Milei ya era medio dudosa , una nueva que apareció ahora de políticos, también supuestamente financiados por la embajada rusa, es más vidriosa todavía. La lista es larguísima y aparecen dirigentes como López Murphy . Si algo tiene el gordo (sic), es que no es pro ruso...".

En la nómina, según la misma fuente, también figura el apellido Olmos (¿Juan Manuel o Kelly?). Más confirmaciones: la primera lista, aunque fue difundida en estos días aciagos para el Gobierno , es de julio del año pasado . Fue cuando se enteró la SIDE, cuya cabeza responde a Santiago Caputo .

De acuerdo a lo que pudo reconstruir este diario, lo que hicieron entonces desde el organismo de Inteligencia fue avisarle al Ministerio de Seguridad , a cargo de Patricia Bullrich. Pero no hubo en ese momento ninguna denuncia judicial. Incluso hoy, algunas fuentes dudan de que exista delito en la maniobra , aun cuando se compruebe el financiamiento ruso para publicar algunas notas en los medios.

"También llama la atención que si el tema viene de Rusia, no se mencione a Franco Bindi, un empresario vinculado con operaciones de inteligencia y con negocios con los rusos. Todo raro ", suma otra fuente informada del caso.

Hacia adentro del Gobierno, uno de los beneficiados con la revelación terminó siendo Santiago Caputo . El súper asesor, que viene perdiendo lugares en la interminable y perjudicial interna con Karina Milei, habría aprovechado la ola para sacar pecho con la gestión de la SIDE . Eso, entre otras cosas, explicaría el comunicado en redes sociales de un organismo que hace un culto del bajo perfil.

El cambio de jefe, con la salida de Sergio Neiffert y la llegada de Cristian Auguadra , trajo algo más de dinamismo y gestión a una SIDE que sigue bajo la sombra del histórico espía Jaime Stiuso.

Curiosidades de la política: Neiffert es quien ocuparía la lujosa casa en Martínez que una denuncia vinculaba a Adorni . Allí, según comprobó este diario, hay una custodia acorde a la presencia de un funcionario (o exfuncionario) con cierto peso.

El relato que repite la política, y agrega un condimento humorístico al drama, es que en esa vivienda , y en paños menores, se encontraba Neiffert cuando se enteró en persona de su salida en la SIDE.

Donde también se vivieron horas de tensión, el domingo, fue en la sede del Banco Nación , con una reunión de al menos seis horas, arrancando a la tarde y terminando pasada la hora de la cena, para revisar datos y afinar el relato de otra polémica que sacude al Gobierno: los créditos hipotecarios de la entidad pública que terminaron en manos de dirigentes afines.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín