El oficialismo convoca a una sesión en el Senado para apurar los pliegos de jueces y fiscales propuestos por Milei

En medio del escándalo que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el oficialismo acordó con los dialoguistas convocar a una sesión en el Senado para el próximo jueves con el objetivo de apurar el nombramiento de jueces, fiscales , defensores y conjueces propuestos por el Gobierno.

Se trata de los 62 pliegos enviados por el Ejecutivo para cubrir las más de 300 vacantes que existen en el Poder Judicial, que para ingresar al Senado deben contar con la aprobación del cuerpo para iniciar el trámite en la comisión de Acuerdos.

Por eso, para avanzar con este primer paquete de candidatos enviados con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , Patricia Bullrich, jefa del oficialismo en el Senado, tuvo que acordar con el radicalismo, el PRO, Provincias Unidas y otros bloques provinciales una sesión para el jueves a las 11 que incluye una serie de ascensos militares y la nominación de la ex senadora Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá .

En principio, fuentes del oficialismo anticiparon que dentro de los 150 pliegos militares enviados al Congreso no pasará la promoción del brigadier Marcelo Monetto, actual subjefe de la Fuerza Aérea. Su pliego para alcanzar el grado de brigadier mayor está en revisión desde 2024 por falta de acuerdo político.

Monetto fue cuestionado por abuso de autoridad al trabar la investigación del caso de una ex cadete de la Escuela de Aviación Militar que denunció haber sido víctima de abuso sexual en 2019.

La sesión de este jueves seguramente volverá a estar cruzada por el escándalo que salpica al ministro coordinador, quien el 29 de abril se presentará en Diputados para dar su primer informe de gestión tras asumir el cargo en noviembre del año pasado.

Más allá de la sesión de este jueves, e l objetivo central es darle ingreso a los pliegos judiciales enviados recientemente por el Gobierno para que sean tratados por la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto.

Entre los candidatos propuestos figura Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti , y Ana María Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez de la causa $LIBRA, en la que se investiga una presunta estafa en el lanzamiento de una criptomoneda promocionada en redes por el presidente Javier Milei .

Rosatti hijo fue postulado para un Tribunal Oral de Santa Fe, y su padre, que también es titular del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y controlar a los funcionarios judiciales, no intervino en el plenario en el que se votó esa terna, según aseguraron distintas fuentes.

En tanto, Ana María Juan fue propuesta para cubrir el Juzgado Federal de Hurlingham. Entre las postulación también se destaca el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado federal del juez Julián Ercolini . Es candidata a la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata.

En este primer envío se cubrirán cargos en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense y se espera que, luego de ser aprobadas estas nominaciones, el Gobierno avance con el resto de las vacantes.

En forma paralela, el oficialismo busca apurar el tratamiento del proyecto sobre “inviolabilidad” de la propiedad privada que Milei anunció el 1 de marzo en la apertura del período de sesiones ordinarias.

La iniciativa será tratada este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado y contará con la presencia del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , quien defenderá la iniciativa.

Además, el oficialismo le hizo un guiño a los dialoguistas y buscará dictaminar sobre el proyecto de falsas denuncias que había sido impulsado por la radical Carolina Losada y que recibió el respaldo del oficialista Juan Carlos Pagotto, ex titular de la comisión de Justicia.

La iniciativa perdió estado parlamentario y, por eso, los libertarios y los dialoguistas buscarán un nuevo despacho en una reunión de la comisión de Justicia, a cargo del libertario Gonzalo Guzmán Coraita

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín