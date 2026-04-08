La oposición apuntó contra Adorni y solicitó su interpelación, pero el oficialismo lo rechazó en Diputados

En el arranque de una sesión que se anticipa caliente en la Cámara de Diputados, la oposición embistió contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni -investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito- y solicitó su interpelación en el recinto. El pedido fue rechazado por el oficialismo y sus aliados que, sugestivamente, no salieron a defender al funcionario .

La solicitud de interpelación fue planteada por la diputada Paula Penacca , de Unión por la Patria. Como el proyecto no forma parte del temario de la sesión de hoy -la reforma de la ley de glaciares-, la oposición necesitaba una mayoría agravada de tres cuartos de los votos presentes para aprobarlo. El oficialismo logró bloquear la ofensiva con 124 votos positivos frente a 118 negativos .

Hace ya casi un mes Adorni se encuentra bajo la lupa de la Justicia a partir de una serie de revelaciones sobre su patrimonio y viajes que lo dejaron en medio de cuestionamientos públicos y una investigación judicial con varias medidas en curso en los tribunales federales de Comodoro Py.

“Queremos citarlo para que dé explicaciones sobre aquel famoso para deslomarse trabajando en Nueva York con su esposa. Si bien está citado para que dé su informe de gestión el próximo 29 de este mes, creemos que es urgente citarlo, si es que no se le cae la cara de vergüenza -asestó Penacca-. Es un papelón: no puede explicar nada sobre sus viajes ni sus propiedades. Estamos frente a un claro acto de corrupción. Debe venir a dar explicaciones. Es lo mínimo para un caradura de esta naturaleza, fin”.

Adorni quedó en el foco de la tormenta desde que se conoció que su esposa, Betina Angeletti, voló junto a la comitiva oficial a Nueva York en el avión presidencial. Luego se reveló que viajó en avión privado a Punta del Este por el feriado de carnaval, en un vuelo facturado por una productora de su amigo Marcelo Grandio , que tiene contratos con la TV Pública.

Más tarde se reveló que su esposa registró en 2024 una casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz y que ambos adquirieron al año siguiente un departamento de 200 metros cuadrados en Caballito, sin vender su anterior vivienda en Parque Chacabuco. Los bienes no aparecen en las declaraciones juradas de acceso público del funcionario, que son analizadas ahora por la Justicia, junto a una serie de hipotecas que tomó.

Esta mañana declaró en los tribunales de Comodoro Py la escribana Adriana Nechevenko , quien intervino en las operaciones inmobiliarias realizadas por el matrimonio Adorni en el último año.

Fuente: La Nación