Adorni compró el departamento de Caballito sin intereses, declaró la escribana que lo escrituró

Los detalles de la declaración de la escribana Adriana Nechevenko que intervino en las compras de propiedades que realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aportaron sorpresas: la mujer explicó ante la Justicia que el departamento de Caballito, donde vive el funcionario, fue adquirido mediante una hipoteca, en la que dos jubiladas se lo cedieron sin intereses.

Tras la declaración de Nechevenko, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió y el juzgado de Ariel Lijo ordenó realizar un procedimiento en la inmobiliaria Rucci para secuestrar la documentación de las operaciones en las que intervino.

Se trata de una orden de presentación con allanamiento, en caso de que los documentos no sean entregados ante la requisitoria judicial, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

El detalle de la declaración de Nechevenko revela cómo fue la sucesión de operaciones inmobiliarias realizadas por Adorni, en las que intervino la profesional.

Las dos personas le cedieron el departamento a cero interés, a pagar los 200.000 dólares hasta noviembre de 2026, señaló la mujer, que estuvo durante más de dos horas en Comodoro Py.

Adorni hizo un anticipo en efectivo de 30.000 dólares, indicó la escribana.

Según su declaración, en función de lo que dijeron fuentes tribunalicias consultadas por LA NACION , Adorni primero hipotecó su departamento de la calle Asamblea al 1100 en Parque Chacabuco.

Con ese dinero compró en el country Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, sumando una parte en efectivo, y luego -en otra operación aparte- escrituró su departamento de Caballito, donde se comprometió a pagar 200.000 dólares.

Fuente: La Nación