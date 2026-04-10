La guerra con Irán impulsa la inflación en EE.UU. y abre un nuevo frente doméstico para Trump

WASHINGTON.- Mientras Donald Trump busca encarrilar la frágil tregua con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, el peor dato de inflación en Estados Unidos en los últimos cuatro años -saltó a 3,3% interanual , impulsada por la fuerte suba del precio de los combustibles - acentuó los desafíos en el frente interno para el presidente norteamericano, que enfrenta crecientes resistencias a su decisión de librar el conflicto bélico.

El informe publicado este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales ofreció la primera muestra de cómo la guerra en Irán golpea el bolsillo de los norteamericanos . Los precios al consumidor registraron en marzo su mayor aumento mensual en cerca de cuatro años, al subir 0,9% respecto a febrero . En términos anualizados, los precios aumentaron 3,3% —un alza pronunciada frente al 2,4% del mes anterior —, alcanzando así su nivel más alto desde 2022.

El dato negativo, un dolor de cabeza para la administración republicana con las elecciones de medio término en el horizonte, encendió las alarmas ya que aleja aún más la posibilidad de una baja de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), que espera señales más claras sobre la inflación como sobre el crecimiento.

Se espera que las tasas se mantengan intactas durante las próximas dos reuniones de la Fed, programadas para fines de este mes y para junio, según las expectativas de Wall Street.

Entre febrero y marzo, los precios de la nafta en Estados Unidos se dispararon 21,2% , impulsados por el fuerte aumento del barril de crudo y de los productos petrolíferos refinados —incluidos la nafta y el diésel—, ante el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz y los ataques en distintos países de Medio Oriente a instalaciones energéticas.

Durante la guerra, los precios del crudo Brent -de referencia internacional- se habían disparado cerca de un 50%, cotizando por encima de los 110 dólares por barril . Actualmente ronda los 95 dólares , lo que representa un aumento de más del 30% en comparación con el nivel previo a la guerra.

Los aumentos además tuvieron efectos en cadena que se extienden a los fertilizantes y a otros bienes cuya producción o transporte depende de los combustibles fósiles. Aun si se consolidara el alto el fuego anunciado esta semana por Trump, los economistas advierten que es poco probable que el alivio llegue rápidamente a los consumidores .

“Incluso si los negociadores en Pakistán lograran un desenlace exitoso y el alto el fuego se transformara en un periodo duradero de pausa del conflicto, el impacto diferido de la conmoción en el sector petrolero y energético afectará a los consumidores de diversas maneras durante lo que resta del año ”, estimó Joe Brusuelas, economista jefe de RSM, en referencia a las negociaciones que sostendrán los equipos de Washington y Teherán en Islamabad este sábado.

El informe de marzo llega en momentos en que la inflación cumple cinco años consecutivos por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, y cuando las esperanzas de un último impulso para regresar a cifras inferiores parecen estar desvaneciéndose .

Tras haberse moderado notablemente desde su pico de 2022, bajo la presidencia de Joe Biden , la suba de los precios parecía haberse estancado en torno a entre 2 y 2,5% interanual, incluso antes de que el conflicto con Irán echara más leña al fuego.

El renovado repunte de la inflación intensificará la presión sobre el gobierno de Trump, que ha convertido la lucha contra los precios elevados y la asequibilidad en una promesa política central .

Además, según los analistas, el aumento de los costos amenaza con socavar el mensaje de la Casa Blanca de que la economía norteamericana se está estabilizando , y le dará impulso a las críticas de la oposición demócrata al rumbo del gobierno de cara a las elecciones de mitad de mandato, en las que estará en juego el control del Capitolio.

El repunte de la inflación al consumo sigue a una fuerte aceleración del crecimiento del empleo el mes pasado, lo que sugiere que el mercado laboral se ha mantenido estable, señaló el informe oficial.

Sin embargo, existe la preocupación de que el conflicto en Medio Oriente, en caso de prolongarse, pueda debilitar el mercado laboral , especialmente si los consumidores norteamericanos respondieran a los altos precios con una reducción del gasto.

Los aumentos salariales de los estadounidenses —que durante casi tres años habían superado a la inflación en cerca de un punto porcentual— se vieron rápidamente erosionados en marzo . Al ajustarse por inflación, el salario promedio por hora creció en marzo a una tasa interanual del 0,3%, lo que representa un descenso respecto al 1,3% registrado en febrero.

En tanto, los precios excluyendo las categorías de alimentos y energía —la llamada medida subyacente que observan los economistas para captar mejor la tendencia inflacionaria— subieron 2,6%, ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas.

Según reportó la agencia Bloomberg , la confianza del consumidor estadounidense cayó en las últimas semanas a un mínimo histórico , lo que refleja la creciente preocupación ante el repunte de la inflación provocado por la guerra en Irán.

El índice preliminar de confianza de abril se desplomó hasta 47,6 puntos, frente a los 53,3 registrados en marzo, según datos publicados este viernes por la Universidad de Michigan. Además, los consumidores prevén que los precios aumenten a una tasa interanual del 4,8% durante el próximo año .

Fuente: La Nación