La fiscalía citó a declarar al contratista que hizo obras en la casa de los Adorni en Indio Cua

El fiscal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo al contratista que hizo remodelaciones en la casa que Manuel Adorni y su mujer, Bettina Angeletti , tienen en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, comprada a nombre de ella en noviembre de 2024 y bajo estudio de la Justicia en la investigación contra el funcionario por enriquecimiento ilícito .

Se trata de Matías Tabar , quien estuvo a cargo de las refacciones realizadas y deberá aportar la información que tenga. El hombre está convocado para el viernes 24 de abril como parte de otra ronda de citaciones que incluye a las jubiladas que facilitaron la compra del departamento en el que vive Adorni, en Caballito.

El fiscal busca tener un panorama claro y exhaustivo de los movimientos y salidas de dinero del jefe de Gabinete desde un año antes de su llegada a la función pública.

De esa la lista de gastos forma parte la tasa de ingreso al club Indio Cua, un monto de 5000 dólares. El fiscal solicitó a la administración del country que informe cómo se canceló esa suma, si fue en efectivo, por transferencia, mediante un depósito o un cheque, quién realizó el pago y cuáles fueron las cuentas de origen y destino.

En esa línea, Pollicita también solicitó -y el juez Ariel Lijo aprobó ayer mismo- el levantamiento del secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, de Angeletti y de la sociedad que ambos comparten, “AS Innovación Profesional”. El fiscal dispondrá así de información sobre cuentas, tarjetas, plazos fijos, deudas tributarias, etc.

Antes que el contratista Tabar, están citadas las dos jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito a Adorni y le postergaron, sin intereses, el pago de 200.000 dólares , una cifra que representó más del 85% del valor declarado de la operación.

También están convocadas otras dos mujeres -una expolicía y su hija- que le hicieron un préstamo a Adorni de 100.000 dólares en efectivo, con una hipoteca sobre un departamento de Parque Chacabuco del jefe de Gabinete.

Estas últimas mujeres fueron presentadas a Adorni por la escribana que intervino en las operaciones, Adriana Nechevenko, según la declaración que ella misma brindó en sede judicial, este miércoles y jueves.

Fuente: La Nación