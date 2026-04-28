La fuerte declaración de la abuela del adolescente de 15 años que mató de un disparo en la cabeza a su mamá

La causa por el matricidio de Rosalía Yamila La Roza, l a policía federal asesinada por su hijo de 15 años en Villa Gobernador Gálvez el 21 de marzo, sumó un nuevo capítulo con una audiencia informativa en la que se definieron medidas sobre la situación del adolescente.

El juez Estanislao Surraco resolvió prorrogar la permanencia de L.A. en un centro especial fuera del departamento Rosario y dispuso que sea sometido a una evaluación por parte de una junta de salud mental.

En ese contexto, Rosa, madre de la víctima y abuela del acusado, expresó su dolor y su indignación: “La estamos pasando horrible. Hoy tuvimos otra audiencia. Con el hecho de que es menor por poco me van a decir ‘andá a darle la leche en la cama’”.

“Este delincuente asesino no es mi nieto. Lo destierro de mi familia. ¿Porque tiene 15 años, tiene derecho a matar a su madre?”, afirmó en diálogo con el medio El Tres .

La mujer también recordó a la víctima y cuestionó el manejo del caso: “Mi hija era una madre impecable. No se merecía morir en manos de este pibito”.

En ese sentido, agregó: “Estamos destrozados. Tenía siete hijos, ahora me quedan seis. No sé cuánto tiempo más lo van a tener en un lugar preservado. A nosotros nos dicen que no podemos hablar, que está todo en secreto. Me cansé del secreto. Soy la mamá, perdí a mi hija en manos de este chico, no me voy a callar más”, sostuvo.

En su relato, Rosa aseguró que la agente había intentado ponerle límites a su hijo y que la situación se había vuelto difícil.

“Su madre buscó ponerle límites porque se le estaba escapando de las manos. Villa Gobernador Gálvez es grande y chico a la vez. Él odió a su madre. Mi hija pidió auxilio hace seis meses, cuando terminaron las clases y él se llevó materias”, indicó.

Además, contó que poco antes del crimen, la mujer había intentado acercarse a su hijo para contenerlo. “Un mes antes de que la matara ella lo llevó a Mar del Plata con su novia , también menor, las primas, con tal de darle una contención. No sabía qué más hacer”, agregó.

Por último, la abuela del adolescente insistió en que su hija había dedicado su vida a él: “Nunca vio que quería protegerlo, cuidarlo. Vivía por y para él”.

Rosalía Yamila La Roza tenía 44 años y cumplía funciones en la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina (DUOF) en la localidad de Rosario.

La mujer se desempeñaba como Cabo 1° y era madre de siete chicos. Tenía dos hermanas, y, de acuerdo a lo informado por su propia familia, eran muy unidas, tanto que las tres soñaban con estudiar abogacía .

“Con mis hermanas, Ro y Yes, compartíamos miles de sueños en común: ser abogadas era uno de ellos. Queríamos y queremos mejorar el mundo, encontrar las falencias del sistema y salir del status quo para devolver dignidad” , escribió en una conmovedora carta de despedida Luz, su una de sus hermanas.

En el mismo texto, agregó: “Hoy, ella no puede defenderse y nos toca a nosotros ser su voz frente a un sistema que, desde nuestro lugar, se siente insuficiente frente a la gravedad de lo ocurrido".

En ese sentido, agregó: “Sabemos que las leyes existen y que deben respetarse. Pero también sabemos que cuando no alcanzan, dejan expuesta una herida más profunda: la distancia entre la norma y la justicia”.

La muerte ocurrió pasadas las 18 del sábado 21 de marzo en una vivienda ubicada en la calle Gustavo Adolfo Bécquer al 1300.

Las autoridades informaron a Rosario 3 que Rosalía Yamila La Roza, que era cabo primera, estaba de franco y habría mantenido una fuerte discusión con el adolescente, quien tenía un arma en ese momento.

Después de dispararle en la nuca, el joven llamó a una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias. La mujer fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario, donde le diagnosticaron una “herida de arma de fuego en el cráneo con pérdida de masa encefálica”.

La Roza entró en estado crítico y fue intubada, pero los médicos no pudieron reanimarla. Poco después, confirmaron su fallecimiento .

Fuente: TN