Intentaron robar una joyería en Laferrere y se enfrentaron a tiros con los custodios: hay un jubilado herido

Un grupo de delincuentes intentó ingresar a robar una joyería de la localidad de Laferrere, los custodios se resistieron y se desató un feroz tiroteo . A causa de ello, un jubilado que salía de hacer un trámite en PAMI resultó herido en una pierna.

El violento episodio ocurrió este mediodía en un local ubicado en la calle Luro al 5900, en el partido de La Matanza.

De acuerdo a los primeros datos obtenidos por la policía hasta el momento, un grupo de al menos seis asaltantes llegaron al lugar, bajaron encapuchados de varias motos y se dirigieron al comercio.

Sin embargo, en la entrada estaba apostado el custodio que reaccionó rápidamente y se enfrentó a los ladrones.

En ese contexto se produjo un brutal tiroteo entre el empleado y los asaltantes. A la secuencia también se sumó el custodio de un banco que está ubicado al lado de la joyería.

En medio de la violenta secuencia, el seguridad del local recibió un culatazo. A la par, alcanzó a herir a varios de los delincuentes.

Cuando la policía llegó a la zona, detuvo a varios de los integrantes de la banda , entre los cuales hay heridos que debieron fueron asistidos en el hospital local.

Sumado a ello, un jubilado de 86 años resultó baleado en una pierna y tuvo que ser asistido por personal médico. Posteriormente lo trasladaron a un centro de salud y se encuentra fuera de peligro.

Los custodios resultaron ilesos y los asaltantes, pese a la maniobra que llevaron adelante, no lograron concretar el robo.

Una comerciante de la cuadra dialogó con TN y contó cómo fue la violenta secuencia. “Él venía corriendo, estaba herido en una pierna, lo asistimos, le hicimos un torniquete, estaba muy tranquilo. Es un capo Antonio, estaba solo porque venía de PAMI ”, explicó la mujer y agregó: “No quería ni llamar a los hijos porque decía que él estaba grande”.

Sobre la balacera, precisó: “Escuchamos muchos tiros, nos asustamos mucho. Había un delincuente tirado, que se pegó la moto contra los domos de contención”.

Por último, la mujer realizó un pedido a las autoridades. “Estamos muy indefensos, lo único que queremos es trabajar y no podemos porque nos matan”.

Fuente: TN