"Dame la plata rápido o te doy un tiro": entró a una panadería y se llevó el dinero de la caja en 20 segundos

ZONALES

Un violento robo ocurrió este lunes a plena luz del día en una panadería del barrio San Cayetano, en Mar del Plata, donde un delincuente armado amenazó a los empleados y escapó con el dinero de la caja registradora en cuestión de segundos.





El hecho se registró en un comercio ubicado en la zona de Rivadavia al 6500 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes se observa cómo el asaltante ingresó con el rostro descubierto mientras los trabajadores conversaban detrás del mostrador.





De inmediato, el ladrón sacó un arma de fuego y lanzó una amenaza directa: “Dame la plata o te doy un tiro”. Bajo esa intimidación, las víctimas comenzaron a entregarle el dinero de la recaudación.





Según se pudo observar en el video, el delincuente actuó con extrema rapidez y nerviosismo. Mientras tomaba los billetes, algunos caían al piso y eran levantados por el propio asaltante sin dejar de apuntarles a las personas presentes dentro del comercio.





Toda la secuencia duró menos de 20 segundos. Tras apoderarse del dinero, el hombre escapó corriendo y subió a un automóvil que lo esperaba en una esquina cercana para facilitar la fuga.