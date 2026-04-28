Impactante video: el momento en que tres delincuentes le robaron a un hombre que estaba con su bebé en brazos

Un hombre fue sorprendido por delincuentes que lo asaltaron mientras compraba con su bebé en brazos en un almacén de Córdoba.

El hecho ocurrió cerca de las 19.30 a pocos metros de la esquina de Congreso y Gobernación del barrio El Libertador, ubicado en la zona sur de la ciudad y quedó registrado en un impactante video .

En las imágenes capturadas por una cámara de seguridad instalada en el comercio, se observa el momento en el que la víctima compraba a través de una ventanilla.

Llevaba a su hija en sus brazos cuando tres delincuentes encapuchados lo sorprendieron por detrás e intentaron quitarle sus pertenencias.

El hombre quiso resistirse al robo y se defendió como pudo , con una sola mano, mientras que con la otra protegía a su bebé. La secuencia duró unos pocos segundos, pero fue desesperante .

Desde adentro del local, la vendedora advirtió lo que estaba pasando e intervino de inmediato a través de la ventanilla con gritos y manotazos: “¡Tiene a una bebé!” , les dijo a los ladrones, pero nada los detuvo.

Cuando lograron sacarle sus objetos de valor, se dieron a la fuga . La vendedora y otra trabajadora del lugar abrieron la puerta para asistirlos y, sobre el final del video, solo se escuchan los gritos del llanto de la menor .

Los vecinos del barrio no quisieron hablar a cámara por temor a represalias, pero contaron a eltrece que no se trató de un hecho aislado .

Por el contrario, aseguraron que sufren episodios de inseguridad con frecuencia en la zona y exigieron mayor presencia policial para combatir el crimen .

Fuente: TN