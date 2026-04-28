Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara Verónica Ojeda

Verónica Ojeda brindó un extenso relato sobre el entorno del exfutbolista en sus últimos meses de vida. En su testimonio, describió el cumpleaños de 2020: “Yo llego alrededor del mediodía. Diego ya estaba acostado. Había mucha gente: Stinfale, Morla, Máxi Pomargo, la cocinera, entre otros. Nadie quería entrar a la habitación ”.

También contó cómo fue el día en el que lo acompañó al club: “No estaba bien. Estuvo 10 minutos porque no se sentía bien. Se sentó en un sillón grande y nos fuimos a la casa”.

En otro tramo de su declaración, lanzó fuertes acusaciones sobre el entorno: “Los días posteriores vi muchas cosas. Gente que estaba ahí le daba cerveza, vino… Uno de esos días vi marihuana en la mesita de luz y llamé a Matías Morla para avisarle”.

Además, cuestionó el funcionamiento del grupo que rodeaba a Maradona: “ La gente con él era de terror. Cada vez que entraba yo parecía que veían al demonio de Tasmania”, y afirmó que incluso llegó a denunciar robos y pedir la intervención policial a través de su abogado.

Verónica Ojeda recordó el momento en que retomó el vínculo con Maradona y lo que él le dijo en una de las primeras conversaciones: “¿Por qué no puedo ver a mi hijo?… No quiero estar más en esta casa” , relató sobre el diálogo que mantuvo con él.

También describió un encuentro posterior durante la pandemia: “Cuando fui a verlo, toda la gente que trabajaba con él no me dejaba comunicarme. Me dijo un custodio: ‘Diego no te puede atender’ . Si en 15 minutos no lo veía, iba a llamar a la policía porque lo tenían secuestrado”.

Por su parte, contó cómo fue una visita al lugar donde estaba internado: “ Tenía las manos secas, la cara seca. Tenía los ojos amarillos. Le pregunté ‘Diego, ¿qué te hicieron?’”, afirmó, y aseguró que el propio Maradona le decía que no podía salir y que quería irse de la casa.

Ojeda, al mismo tiempo, relató una escena muy emotiva con su hijo: “Dieguito se le tiró encima, lo abrazó y todos nos pusimos a llorar. Fue un momento muy difícil” , y agregó que a partir de ese episodio intentó reorganizar la vida del exfutbolista en La Plata, en coordinación con autoridades provinciales.

“Yo soy la mamá de Diego Fernando Maradona. Fui su pareja desde 2005 hasta 2014. Después nos separamos y perdí comunicación un largo tiempo ”, relató Verónica Ojeda al iniciar su testimonio.

Ojeda explicó cómo retomó el vínculo en los últimos años de vida del exfutbolista: “Mi hijo a los 3 años le detectaron autismo y un trastorno específico del lenguaje… necesitaba hablar con su padre. Ahí empecé a contactarme con Diego papá, no con la gente que estaba alrededor”.

También detalló el momento en que volvió a comunicarse con él en 2020: “Me llama una masajista de Diego y me dice ‘vos sos la única persona que podés salvar a Diego’ . Me dio su teléfono. Llamé y no podía comunicarme, pero desde un número alternativo me atendió Diego. Ahí volví a tener contacto”.

El abogado Fernando Burlando, representante de una de las partes en el juicio por la muerte de Diego Maradona, cuestionó el rol de uno de los imputados en la causa. “Carlos Díaz no era ni siquiera médico y estaba recomendando y sugiriendo medicación” , afirmó al referirse al psicólogo acusado.

Por otra parte, agregó: “La declaración de Ojeda (que será en minutos) va a ser del estilo Verónica, nos va a aportar muchísimo ”, agregó en referencia al próximo testimonio.

Verónica Ojeda, expareja de Maradona y madre de su hijo menor, declara en minutos. Más temprano hablaron Rita Maradona, hermana del exfutbolista, y el comisario Gerardo Vergara, de la Policía Científica.

Así llegaron Gianinna Maradona y Fernando Burlando al tribunal para una nueva audiencia del juicio por la muerte de Maradona.

"No vamos a declarar (en el juicio). Esperamos que salga todo bien, nada más. Esperamos una condena", sostuvo una de las hermanas de Maradona a la salida del tribunal.

Carlos Díaz, el psicólogo de Diego Maradona, uno de los principales acusados, habló antes de su declaración en el juicio. "Es una obviedad que soy inocente" , afirmó ante la prensa. Luego, dijo que va a declarar en la jornada de hoy y que a la salida va a hablar con los periodistas.

La expareja de Maradona y madre de su hijo menor declarará esta tarde en el juicio. El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta las 14.30.

Terminó la declaración del comisario mayor de la Policía Científica en el juicio por la muerte de Maradona. Tras su testimonio, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta las 14.30.

Gerardo Vergara, el comisario mayor de la Policía Científica, respondió preguntas del fiscal Patricio Ferrari y explicó su intervención tras el fallecimiento. “Como delegado acudí en dos oportunidades. El día del hecho no ingresé a la vivienda porque el personal que intervino era de casos especiales. Lo único que colaboré fue para retirar el cuerpo”, señaló.

Agregó que volvió al lugar días después: “La segunda vez fue la semana posterior, donde se hizo una planimetría y fotografías” . En ese sentido, explicó que “se hizo un plano de toda la vivienda” y que, aunque no es habitual regresar, “en casos complejos es de buena práctica hacerlo”.

Sobre la escena, describió: “Era una vivienda común, de dos plantas. Abajo había una habitación donde estaba la víctima. No había nada. Por los medios dijeron que era una internación, pero no vi aparatos de internación, solo un baño portátil”.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio en la audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, luego de la declaración de Rita.

Antes del primer cuarto intermedio, la hermana del exfutbolista cerró su testimonio con un fuerte pasaje emocional al hablar del impacto familiar tras el fallecimiento.

“ Tengo una tristeza enorme después de su muerte, pero seguimos adelante. Lo extrañamos día a día. Mi hermana todavía no se repone del dolor. Yo sigo adelante, pero muy triste. Es una falta tremenda”, expresó Rita.

Rita Maradona contó cómo se enteró de la muerte de su hermano, en la quinta audiencia del juicio. “Me lo dijo un periodista, me llamó para preguntarme si era verdad que se había descompensado. Yo no sabía nada. Con el correr de las horas me enteré de que ya había fallecido. Después fui a la casa y lo vi recién a las 5 de la tarde, estaba en la cama, tapado” , relató.

También describió cómo era la internación domiciliaria en la casa de Tigre: “Mi hermano estaba en la planta baja. En la habitación había una cama grande, un sillón y un televisor. No vi nada más”, y agregó que “tomaba medicación por su presión arterial, no recuerdo el nombre”.

En otro tramo de su declaración, sostuvo que “pidieron buscar a un médico clínico porque Luque no era clínico, según escuché en la reunión”, y detalló quiénes estaban en la propiedad: “Estaba la cocinera, Maxi (Pomargo) y yo. Maxi era el secretario de mi hermano”.

Al mismo tiempo, se refirió al equipo médico y antecedentes de salud del Diez: “El médico que lo atendió históricamente fue el doctor Cahe, desde los 18 años. Hacía años no era su doctor cuando falleció . Mi hermano me dijo que su médico era el doctor Luque ”, y recordó que la internación en la Clínica Olivos fue “por un hematoma subdural”.

Rita Maradona, la hermana del exfutbolista, declara en la quinta audiencia del juicio y respondió preguntas del fiscal Patricio Ferrari. “Conozco a Luque como médico de mi hermano” , afirmó al ser consultada por el vínculo con el imputado, a quien dijo haber visto en distintas visitas sin recordar con precisión si fue en Tigre o en la casa anterior al fallecimiento.

En relación con el resto del entorno médico, señaló: “A la doctora Cosachov la vi una sola vez. Fue en la casa de mi hermano”. También describió el último encuentro con su hermano: “La última vez que lo vi fue el día de la externación de la clínica de Olivos. Fui a la casa de Tigre donde lo internaron. Lo vi conversando, convaleciente de una operación, pero estaba bien”.

Sobre el estado de salud de Maradona, indicó: “Tenía una afección cardíaca, tuvo un episodio en Uruguay que después lo siguieron tratando”.

También hizo referencia a las decisiones sobre la internación domiciliaria: “Yo pertenecía a un chat de WhatsApp donde estaban mis sobrinas y no recuerdo quiénes más. En la reunión en la clínica escuché que se discutía si iba a ser internación domiciliaria o en una clínica, y pedían un médico clínico permanente en la casa. Eso lo trataban entre los hijos; como son mayores, nosotras no interveníamos ”.

El abogado Mario Baudry, representante de Verónica Ojeda, apuntó contra los profesionales imputados en la causa. "Carlos Díaz y Luque son responsables” , afirmó al llegar a la audiencia.

Además, agregó: “Ahora culpan a Dalma y Gianinna, pero todos saben que no fue así”.

La última jornada estuvo marcada por testimonios sensibles de policías y peritos que llegaron a la casa el día del fallecimiento. Uno de ellos, el oficial Lucas Gabriel Farías, aseguró ante el tribunal que cuando ingresó vio “una persona tapada y completamente hinchada”.

También describió la habitación donde estaba Maradona como “un cuarto común”, como “el de una casa normal” , sin apariencia de espacio médico preparado para una internación compleja.

Farías además sostuvo que Leopoldo Luque se presentó ante él como “médico personal de Maradona”, una frase que generó la reacción del neurocirujano, que había dicho previamente que no estaba a cargo del tratamiento integral del exjugador.

Durante la audiencia también se exhibió un video de 17 minutos realizado por la Policía Científica el día de la muerte. En esas imágenes se vio el cuerpo de Maradona recostado boca arriba y con el abdomen totalmente inflamado.

Luego declaró Cristian Méndez, exdirector de la Policía Científica, quien recordó que la casa “no estaba tan limpia ni tan ordenada” y mencionó la presencia de un baño portátil. También describió signos compatibles con un cuadro clínico grave.

En la cuarta audiencia también declaró Juan Carlos Pinto , el médico de emergencias que constató la muerte de Diego Maradona y firmó el certificado precario de defunción. Su testimonio fue uno de los más relevantes de la jornada porque describió el estado en el que encontró al exfutbolista cuando llegó a la casa del country San Andrés.

Pinto aseguró ante el tribunal que Maradona ya presentaba signos evidentes de fallecimiento. “Tomamos el pulso, pero el paciente ya estaba muerto” , sostuvo, y recordó que intentaron maniobras de reanimación durante varios minutos. También explicó que tenía “rigidez mandibular” y “livideces cadavéricas”, marcas que, según indicó, suelen aparecer al menos dos horas después de la muerte.

Además, describió un cuadro físico delicado: “Estaba edematizado, con la cara hinchada, los miembros inferiores también y el abdomen globuloso”. En otro tramo, remarcó que ese líquido acumulado en el abdomen no se forma de manera repentina, sino tras varias horas o incluso días, y que puede estar vinculado a insuficiencia cardíaca, hepática o renal.

Sobre la habitación donde estaba internado Maradona, Pinto fue categórico: “No había desfibrilador, respirador, ni oxígeno. No había elementos para mostrar que estaba en una internación domiciliaria”. Ya a la salida de los tribunales, el médico resumió su mirada con otra definición fuerte: “Era un paciente de alto riesgo y debería haber tenido cuidados”.

En la audiencia del martes pasado, Gianinna Maradona declaró durante varias horas y apuntó directamente contra el equipo médico. “La manipulación fue absoluta y horrible”, afirmó ante los jueces, y cuestionó las promesas de una internación domiciliaria equipada que, según dijo, nunca existió.

La hija del exfutbolista además relató que durante aquellos días advirtió un deterioro marcado en la salud de su padre. “Mi papá no se reconocía”, declaró ante los jueces al recordar el estado en el que lo vio en sus últimos encuentros.

En otro tramo de su testimonio, Gianinna habló de la supuesta internación domiciliaria. “Nos prometieron enfermeros las 24 horas, aparatología y una ambulancia en la puerta. Nada de eso pasó” , sostuvo ante el tribunal.

También expresó su dolor por el desenlace. “Confié ciegamente y me arrepiento. Hoy mi hijo no tiene abuelo y yo no tengo papá”, dijo entre lágrimas durante una de las partes más conmovedoras de la audiencia.

La declaración también tuvo varios momentos de tensión dentro de la sala. En distintos tramos, los jueces tuvieron que frenar las interrupciones y objeciones de los abogados defensores, sobre todo de Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque, mientras Gianinna contestaba preguntas de la fiscalía y de las querellas.

Molestos por los cruces constantes, los jueces del tribunal reclamaron que se dejara avanzar el testimonio y pidieron orden para evitar discusiones innecesarias. Los llamados de atención se repitieron durante buena parte de la audiencia, que ya venía cargada de emoción por el relato de la hija de Maradona.

El momento más incómodo llegó cuando Gianinna se quebró en llanto en pleno contrainterrogatorio y lanzó: “Me siento hostigada”. Lo hizo después de una serie de preguntas de la defensa de Luque. Tras esa situación, los jueces resolvieron hacer una breve pausa antes de continuar.

En el banquillo de los imputados están:

Fuente: TN