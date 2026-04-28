El municipio de Villa Gesell advirtió que la falta de aprobación del presupuesto afecta al área de Seguridad

ZONALES

Desde la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell aseguraron que la falta de aprobación del presupuesto municipal por parte de sectores de la oposición está generando complicaciones directas en el funcionamiento del área y afectando distintos servicios vinculados a la prevención del delito.





A través de un comunicado difundido este lunes, indicaron que actualmente se necesitan alrededor de 46 millones de pesos mensuales para sostener el esquema operativo de prevención, especialmente en lo relacionado al combustible destinado a móviles policiales y unidades de la Guardia Urbana. Sin embargo, señalaron que hoy cuentan con apenas 23 millones de pesos, una situación que —según explicaron— limita los patrullajes y reduce la capacidad de cobertura preventiva en distintos sectores de la ciudad.





Desde el área también remarcaron que quedaron paralizadas inversiones previstas para este año, entre ellas la colocación de nuevas cámaras de seguridad en localidades del sur del distrito y la ampliación del Centro de Monitoreo de Mar de las Pampas.





Además, afirmaron que la falta de recursos impide garantizar insumos básicos para el funcionamiento cotidiano de las dependencias policiales y retrasa tareas de mantenimiento y reacondicionamiento en comisarías que estaban proyectadas para este año.





En el mensaje oficial, el municipio sostuvo que “cuando no se acompaña una herramienta básica como el presupuesto, no se perjudica a una gestión en particular: se perjudican servicios esenciales y, en definitiva, la calidad de vida de los vecinos”.





Finalmente, desde la Secretaría de Seguridad reclamaron mayor responsabilidad institucional y remarcaron que “la seguridad necesita planificación, inversión y herramientas para trabajar todos los días”.