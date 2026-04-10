La ex fiscal Fein volverá a declarar en la causa por las irregularidades en la escena de la muerte de Nisman

La ex fiscal de instrucción Viviana Fein volverá a declarar este lunes en la causa está en la que está acusada de no preservar la escena de la muerte de Alberto Nisman en su departamento de Puerto Madero y por la que el fiscal federal Eduardo Taiano pidió que sea procesada por encubrimiento agravado.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la declaración será el lunes a las 10:30 horas en los tribunales de Comodoro Py ante el juez federal Julián Ercolini. Fein pidió volver a declarar luego del pedido de procesamiento.

"El motivo de dicho pedido radica en la necesidad de parte de mi defendida de aclarar las afirmaciones que se realizan en el dictamen presentado el miércoles pasado donde el agente fiscal solicita se dicte su auto de procesamiento por el delito de encubrimiento, a partir de que muchas de las respuestas que ella brindó ante las preguntas que le hizo el ministerio público fiscal fueron malinterpretadas o tomadas fuera de contexto", planteó el abogado de Fein, Lucio Simonetti.

En la causa -que se tramita en paralelo a la muerte del fiscal que para la justicia se trató de un homicidio- se investiga si se cometieron irregularidades en la escena del hecho que perjudicaron el avanza de la causa. Junto con Fein están acusados Manuel de Campos, el primer juez del caso, el entonces secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni , el ex funcionario del ministerio de Seguridad Darío Ruiz y ex jefes de la Policía Federal y de la Prefectura Naval.

Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento cuatro días después que presentó una denuncia contra la entonces presidente Cristina Kirchner por la firma del memorándum con Irán por el atentado a la AMIA. Fein fue la primera fiscal del caso hasta que pasó al juez federal y en abril de 2016 se jubiló.

La ex fiscal fue citada a indagatoria a fines de febrero. Presentó un escrito y contestó preguntas en las que negó que haya cometido irregularidades .

En su escrito, Fein dijo sobre la acusación en su contra que "en ningún momento explica de qué forma no se habría preservado la escena del supuesto crimen y mucho menos cómo habría ello ´impactado´ en la investigación del suceso". Y volvió a señalar que "la imputación que se me dirige es sólo una conjetura construida no sobre el impacto que se alega sino sobre la impotencia en poder arribar a una conclusión algo más sensata en el marco de la causa" por la muerte de Nisman.

También calificó a esa investigación como un "fracaso". "Así, como en aquella causa no se puede, ni siquiera con el grado de probabilidad que requiere la instancia, arribar a una conclusión coherente acerca de lo sucedido, no puede dejar de suponerse que se pretenda buscar una respuesta a ese fracaso a partir de responsabilizar a aquellos que realizaron la investigación en un primer momento", dijo Fein.

Tras su declaración, el fiscal Taiano pidió su procesamiento por el delito de encubrimiento agravado al considerar que no rebatió la imputación que se le hizo.

“Más allá de haberse probado que se trató de un homicidio y que el plan consistió en simular un suicidio, al día de hoy continúan siendo investigadas sus particularidades, muchas de las cuales resultan extremadamente difíciles de conocer como consecuencia del accionar de Fein en la escena del crimen”, s ostuvo Taiano en su dictamen.

Para el fiscal, Fein "jamás se preocupó por determinar por dónde pudieron haber entrado y salido los autores del hecho, medidas básicas a tomar frente a un posible homicidio”. Ante esa acusación, la ex fiscal pidió volver a declarar y lo hará el lunes.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín