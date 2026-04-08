La escribana de Manuel Adorni se fue de Comodoro Py, donde fue llamada para declarar por los bienes del jefe de Gabinete

En el marco de la investigación patrimonial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el fiscal federal Gerardo Pollicita convocó este miércoles a declaración a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la escrituración del departamento del barrio de Caballito adquirido a 230 mil dólares con una hipoteca no bancaria con dos jubiladas. Figura además en la escrituración de la casa en el country Indio Cuá Golf Club y del inmueble de Parque Chacabuco.

La escribana ingresó temprano por la mañana en los tribunales federales y se retiró poco después de las 13 horas

La causa que inició con la denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, y que pone la lupa sobre la conformación patrimonial de Adorni, sus gastos en vuelos privados y la adquisición de propiedades, está delegada en la fiscalía por decisión del juez Ariel Lijo.

La documentación sostiene que mediante escritura pública N° 118 del 24 de noviembre de 2025, intervino en la escrituración por U$S 230.000 la escribana Adriana Mónica Nechevenko, titular del Registro Notarial N° 1580. Sobre el precio se registró un gravamen vinculado a la operación.

La fiscalía busca clarificar cómo se realizaron las hipotecas privadas utilizadas para adquirir esa propiedad.

Al momento de citar a la escribana, el fiscal Pollicita, pidió que la escribana vaya con toda la documentación de la operatoria.

Según la documentación, Claudia Bibiana Sbabo y Beatriz Alicia Viegas figuran como intervinientes en la operatoria en carácter de vendedoras del inmueble y presuntas acreedoras del financiamiento privado instrumentado.

El fiscal pidió que se se incorpore al expediente un informe crediticio del portal web de Nosis respecto de la escribana Nechevenko, y a las prestamistas que proporcionaron el 87% del valor de la propiedad.

En el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas -de 72 años- consta como acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que se concretó la compra del departamento de Caballito. La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.

Otro de las hipotecas privadas que se encuentra bajo investigación es la correspondiente a parque Chacabuco.

Según los documentos a los que accedió Clarín, fue un crédito no bancario de 100.000 dólares en total, para comprar una vivienda en Avenida Asamblea al 1100, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Hay un primer documento de tres páginas donde se consigna que la propiedad se divide en partes iguales entre Adorni y Bettina Angeletti, su esposa.

Después, se realiza el asiento correspondiente sobre los préstamos obtenidos para la compra y posterior escrituración. Allí se consigna a las personas involucradas: Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría otorgado un préstamo de 85.000 dólares, siempre ante la escribana Adriana Nechevenko, quien está citada para declarar como testigo este miércoles. En tanto, Victoria María José Cancio, concedió un crédito de 15.000 dólares, con la intervención de la misma escribana.

Las cuatro prestamistas están citadas a declaración testimonial, las que intervinieron en el departamento de Caballito, deben ir a Comodoro Py este jueves y las que proporcionaron en total, 100.000 dólares a Adorni, el 13 de abril.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín