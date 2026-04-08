Milei afloja la motosierra con las provincias antes de una votación clave y Sandra Pettovello vuelve a diferenciarse

Después de un mes paralizado y a la defensiva por el caso Adorni , el oficialismo se encamina para anotarse su primera victoria política en casi 40 días.

En la mesa política del Gobierno confían en que tendrá los votos necesarios para sancionar la ley de Glaciares cuyo tratamiento en la Cámara Baja se demoró más de la cuenta por los tropiezos propios.

En la Rosada esperan que sea el primer paso antes de una nueva seguidilla de éxitos entre los que incluyen los pliegos de jueces y fiscales , los cambios en el Código Penal y hasta la ley Hojarasca que impulsa Federico Sturzenegger.

Para alinear voluntades , el Gobierno espera recurrir a los mismos gobernadores que les garantizaron votos en el pasado. Puertas adentro del gabinete se discutió de manera vehemente el impacto en la economía del ruido político , un debate que no solo incluía la interna a cielo abierto entre los Menem y Santiago Caputo sino también la sustentabilidad política, que para el sector más dialoguista necesita acuerdos con la oposición.

La discusión de fondo de cara a 2027 no está saldada , pero mientras tanto los fondos frescos sirven para lubricar voluntades . En las últimas semanas, el Gobierno autorizó el envío de Aportes del Tesoro Nacional y un decreto para auxiliar a 12 provincias con adelantos de coparticipación de hasta 400 mil millones a una tasa del 15%.

En ese lote hay gobernadores aliados y cercanos como Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy) que en los últimos días se entrevistaron con el ministro del Interior Diego Santilli -ya liberado de la sombra de Adorni- y Luis Caputo , de Economía.

También se cuentan opositores duros como Ricardo Quintela . La Rioja ya entró en default y algunos de sus diputados podrían acompañar la ley. La vicegobernadora Teresita Madera compartió con autoridades nacionales el viaje a la feria más grande del mundo en Toronto, Canadá , a principios de marzo, aunque los dos senadores del peronismo en la Cámara Alta votaron en contra de la iniciativa que reclama el sector.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) que lidera Andrés Napoli y se opone a la ley de Glaciares distribuyó un informe que pone el ojo sobre el comportamiento de los legisladores de las provincias que fueron beneficiadas antes y ahora.

El texto señala que entre enero y febrero, el Gobierno giró un total de $27 mil millones en concepto de ATN a siete provincias: Chubut, Corrientes, Jujuy, Santa Cruz, Misiones, Neuquén y Salta. La ONG señaló que el 74 por ciento de esas partidas se transfirieron 72 horas antes de la Cámara Alta le diera media sanción, con la excepción de Chubut. Catorce de los 19 senadores de esas provincias votaron la iniciativa oficial.

El 19 y 20 de marzo, el Ejecutivo dispuso una nueva partida de $47 mil millones para otras once provincias, integradas por Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Salta, Catamarca, Chubut, Jujuy, Misiones y San Juan. Ahora, la FARN y la oposición pone el ojo en el comportamiento de los legisladores de esos distritos.

Varios de los gobernadores de las provincias beneficiadas -incluso tres que acompañaron a Javier Milei en la Argentina Week, como el rionegrino Alberto Wertelineck, el salteño Gustavo Sáenz y el mendocino Alfredo Cornejo marcaron diferencias con la marcha del programa económico. La caída de la recaudación afecta a todos los distritos, donde hay preocupación por la conflictividad social y los pagos de salarios de docentes, empleados públicos y fuerzas de seguridad .

En los últimos días, el Gobierno también siguió firmando acuerdos con gobernadores para regularizar el envío de fondos atrasados por las cajas jubilatorias que no fueron trasferida a la ANSES. Esta semana firmó acuerdos en ese sentido con el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro de Santa Fe (para que la Nación pague $120 mil millones) e Ignacio Torres, de Chubut ($ 48 mil millones) , una operatoria que ya habían suscripto dos aliados electorales como Chaco y Entre Ríos .

Curiosamente esta vez, la encargada de fotografiarse con Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres fue Sandra Pettovello . La ministra de Capital Humano, que el viernes echó a su jefe de Gabinete luego de enterarse por los medios que era uno de los había accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación y expuso a varios ministros - publicó este miércoles un nuevo tuit aclaratorio que también metió ruido .

El ministerio de Capital Humano difundió un comunicado para enfatizar que la Cartera no tiene nada que ver ni con discapacidad ni con el PAMI , dos áreas sensibles y en crisis por la falta de pagos y recursos. El mensaje se difundió en la previa del encuentro que debían mantener Mario Lugones con Luis Caputo para reencauzar la situación que tiene a 5 mil prestadores sin cobrar y después de que Presidencia ratificara en el cargo al ministro de Salud tras las versiones de una eventual salida. Pettovello levanta su perfil en el peor momento de Adorni.

El jefe de Gabinete, en tanto, recibió al ministro de Defensa Carlos Presti a la misma hora en la que la escribana que intervino en la compra de dos de sus propiedades declarara ante el fiscal Gerardo Pollicita que lo investiga por dádivas y enriquecimiento ilícito .

Difícilmente Adorni elija trasladarse con Karina Milei al Congreso a la hora de votación como hizo con el Presupuesto, la reforma laboral y la ley penal juvenil.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín