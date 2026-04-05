La directora de una escuela denunció amenazas virales de nuevas matanzas escolares en Santa Fe: hay un detenido

La directora de un colegio en Santa Fe denunció la viralización de amenazas de posibles nuevas matanzas escolares en la provincia. Por el caso, hubo allanamientos y fue detenido un joven de 16 años en Sunchales .

Las amenazas circularon en la comunidad educativa de localidades provinciales como Rafaela y Sunchales, en el oeste de Santa Fe. Fue luego de que durante la semana se conociera otra amenaza, que había circulado por WhatsApp, y que hablan de la puesta en marcha de un supuesto "plan B" que completaría el ataque en el colegio Mariano Moreno de San Cristóbal, en el que un alumno mató a tiros de escopeta a Ian Cabrera (13).

"La semana que viene vamos a tirotear las secundarias técnicas y biotécnicas de Rafaela , así que prepárense", decía la amenaza denunciada por la docente. Iba acompañada por las imágenes de armas de fabricación casera.

Según detallaron medios locales, el mensaje comenzó rápidamente a ser reenviado entre grupos de padres a través de WhatsApp y otras redes. La preocupación y el temor ocasionado, hicieron que muchos alumnos no asistan a clases durante los últimos días.

La denuncia penal fue radicada por la responsable de la Escuela “Malvinas Argentinas” y el caso está siendo investigado por la fiscal Lorena Korakis, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los Tribunales de Rafaela.

Como consecuencia, comenzaron a realizarse una serie de operativos que incluyó un allanamiento en Sunchales en una vivienda ubicada sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 2000. Allí, identificaron al adolescente sindicado como responsable de publicaciones.

Además se secuestró un revólver cargado , que era propiedad del abuelo del adolescente y diversos dispositivos informáticos que serán sometidos a peritajes con el objetivo de establecer el origen y alcance de los mensajes difundidos.

El joven fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V, mientras que la investigación continúa en curso y no se descarta la realización de nuevos procedimientos ni la eventual identificación de otros involucrados.

El pasado miércoles 1 de abril, o tro mensaje a través de Whatsapp anunciaba un nuevo tiroteo . Se difundió este miércoles entre alumnos y padres de distintos colegios primarios y secundarios de San Cristóbal, en el norte de Santa Fe, donde ocurrió el episodio que terminó con la vida de Ian Cabrera.

“Hola chicos ¿Cómo andan?, para algunos de la Nacional, Agrotécnica o Comercio, no sé si alguien va a Comercio. Necesito que me escuchen: se rumorea de un nuevo tiroteo en la escuela Nacional, posiblemente. ¿Por qué?, Porque supuestamente como el Plan A, que sería el del chino (sic) falló, y van a usar un Plan B que sería matar en grupos ", se leyó en parte de un mensaje que generó temor en la zona.

“Me los llevo a casa, es mucho más seguro”, dijo uno de los padres, en una reacción que se expandió en varias familias.

Fuente: Clarín