Encontraron muerta a una pareja que quedó atrapada en su auto durante el temporal en Tucumán

Después del feroz temporal que azotó Tucumán , la Policía encontró dentro de un auto volcado en un canal de riego los cuerpos de una pareja que era buscada desde el sábado.

Se trata de Mariano Robles , de 28 años, y Solana Albornoz , de 32, quienes volvían de un casamiento en Tafí Viejo. Tenían una beba de 9 meses que no estaba con ellos.

Según relataron sus allegados, la última comunicación con la pareja fue alrededor de las 21 de ayer , cuando salieron de una fiesta. En ese momento, se encontraban dentro de un Nissan Versa blanco, esperando que disminuyera la intensidad de la tormenta para poder regresar a su casa.

La situación comenzó a generar alarma horas más tarde. De acuerdo al testimonio difundido por una familiar, Agostina Budeguer, la niñera que cuidaba a su hijo -un bebé de nueve meses- envió un mensaje cerca de la medianoche al advertir que ninguno de los dos había regresado.

“Deberían haber vuelto a las 10 de la noche. Ellos no pasan la noche fuera de su casa, jamás. Son muy cuidadosos con sus hijos”, expresó Budeguer. Horas después, la familia realizó la denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría de Lomas de Tafí del Valle.

Finalmente, la Policía informó que los cuerpos fueron encontrados sin vida dentro del Nissan en el barrio Nueva Italia, en las inmediaciones del club SMATA, a unos 400 metros de la Ruta 9.

Según las primeras reconstrucciones, la corriente comenzó a arrastrar el vehículo y, al llegar a un canal de riego, se dio vuelta. Con el fuerte caudal, ambos quedaron atrapados y murieron.

En el lugar de la tragedia trabajaron efectivos de la Policía local, Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo y el Grupo Cero, mientras se esperan las pericias judiciales.

Fuente: TN