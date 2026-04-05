“¿Una diosa griega o la Estatua de la Libertad?”: Juana Viale deslumbró con un look distinto y dejó una incógnita

Juana Viale deslumbró con su look de media temporada este domingo durante la apertura del Almorzando con Juana Viale (eltrece). Después de un verano en el que varió con atuendos propios y de otras marcas, volvió a ser vestida por Gino Bogani , quien preparó para ella un diseño que rememoró a las deidades femeninas de la antigua Grecia y, a la vez, a la famosa estatua neoyorquina.

La conductora usó un vestido de encaje de media estación y se atrevió nuevamente a las transparencias , como en oportunidades anteriores, esta vez en la parte inferior, con una pollera que dejó entrever sus piernas.

Con motivo de la Pascua, tardó en salir a escena y, cuando lo hizo, dijo una referencia a esta fecha: “Estaba buscando los huevitos del conejo” , bromeó. Luego dio la bienvenida a los espectadores, como cada semana, e introdujo su outfit .

“Como es principio de mes, arrancamos con el señor Bogani. Este mediodía tengo una túnica de seda natural con microcristales sobre una pollera en gajos” , describió Viale. En cuanto al calzado, optó por un par de sandalias con taco aguja en tono mostaza . Además, las terminaciones del vestido tenían trenzas, lo que le proporcionó brillo y presencia.

La parte más llamativa es su tocado metálico floral , el cual conformó el peinado, que consistió en un rodete simple. Ese detalle en particular se llevó todos los aplausos y llamó la atención. “Según algunos, soy una diosa griega y, según otros, soy la Estatua de la Libertad . Pero bueno, soy todo lo que quiero ser... libre", afirmó.

Sobre el maquillaje, Viale dispuso de un sombreado en tonalidades verdes y un delineado simple que impulsó su mirada ante la cámara.

Desde la cuenta de Instagram de La Mesaza , los usuarios no tardaron en reaccionar al atuendo de Viale con elogios como: “Hermosa ninfa, cómo me gusta la Juani, cada vez más linda” ; “Bella”; “Preciosa, siempre tan equilibrada, un sol” y “Nadie mejor que Bogani para vestir a Juana” .

Cuando la conductora se dirigió a la cocina, antes de sentarse con sus invitados, tuvo un divertido ida y vuelta con Jimena Monteverde por su look. “Estás como la abuela de Frozen [princesa de Disney]” , soltó la cocinera al verla.

“¿Quién es la abuela de Frozen?“, consultó Viale intrigada y Monteverde contestó: ”No existe, por eso, sos vos" . “Ah, una reina, la reina de las reinas”, señaló la conductora y la cocinera sentenció: “Sos como la Estatua de la Libertad con una mezcla muy de todo” .

En cuanto a los invitados al Almorzando con Juana Viale este domingo en su mesaza, la nieta de Mirtha Legrand recibió a Luciano José Giugno , Inés Estévez , Diego Topa , Jean Pierre Noher y Lic. Juan Pablo Scujman .

Fuente: La Nación