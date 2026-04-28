La Corte bonaerense le reclamó a Axel Kicillof que active de manera urgente las negociaciones para cubrir sus vacantes

LA PLATA.- La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos reclamó a Axel Kicillof la cubertura de cuatro cargos vacantes en el máximo Tribunal al presentar hoy un proyecto de autarquía que será elevado a la Legislatura.

La Corte de la provincia tiene sólo tres miembros: Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres, que está en la presidencia y que estuvo a cargo de la presentación del proyecto de autarquía que será enviado a la Legislatura.

El procurador General Julio Conte Grand asistió también a la presentación que se realizó en el Palacio de Tribunales ante miembros del Poder Judicial.

En un discurso sin precedentes, en el que se señaló la extrema gravedad institucional, Torres denunció: “Los ministros de este Tribunal debiéramos ser siete. Este Tribunal de encuentra inéditamente desintegrado“.

Ante magistrados, camaristas, abogados y representantes del ministerio público, Torres reclamó por la cobertura de las cuatro vacantes en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia.

“Una Corte incompleta limita la capacidad de conducción. Postergar las designaciones es debilitar el sistema”, exhortó Torres.

En ese marc reclamó tanto a Kicillof como al Senado a que se “aboquen a la urgente cobertura de las vacantes”.

Los postulantes deben ser propuestos por el gobernador Axel Kicillof ante el Senado bonaerense. Pero el trámite se dilata dado que el mandatario no tiene dos tercios de los votos suficientes para imponer a sus candidatos.

“La cobertura de las vacantes en la Corte no es una cuestión de política menor. Es una condición constitucional básica para garantizar el gobierno del poder judicial y el ejercicio pleno de las competencias de la Constitución”, señaló Torres.

El juez argumentó que el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires atraviesa una situación crítica. Pero recordó que aún falta cubrir más de 200 vacantes en distintos lugares del Poder Judicial del distrito bonaerense.

La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires está incompleta hace más de seis años. Desde entonces se acumularon cuatro vacantes. La última se generó en 2024, con la renuncia de Luis Genoud .

Torres recordó que hay un plazo de quince días para postular reemplazos desde que la vacancia ocurrió.

“El mandataron inconstitucional fue desoído acumulando incumplimientos”, apuntó. “La cobertura de vacantes en el Superior Tribunal no debe ser una cuestión diferible ni accesoria”, reclamó Torres. “Es indispensable”, completó.

En el mismo acto anunció que se elevará un proyecto a la Legislatura para lograr la autarquía financiera y funcional del Poder Ejecutivo.

El proyecto de autonomía presupuestaría y de autarquía económica para el poder judicial cuenta con el aval del Colegio de Magistrados y Funcionarios (CMFBSAS), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y los colegios de Abogados; con la adhesión de múltiples poderes judiciales del país, incluida la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus).

Acompañan con su firma al proyecto de ley el presidente del CMFBSAS, Matías Rappazzo , la presidenta de la Comisión de Funcionarios de esa entidad, Erika Rodríguez Merino ; el presidente del Colegio de Abogados provincial (COLPROBA), Bienvenido Rodríguez Basalo ; y el secretario general de la AJB, Hugo Daniel Russo .

Fuente: La Nación