Horacio Rosatti advirtió que la “creciente judicialización” de las leyes del Congreso dilata la puesta en marcha de reformas económicas

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, cuestionó este martes la “creciente judicialización” de los debates políticos en donde se busca que el máximo tribunal se expida y advirtió que ello “no contribuye a generar estabilidad”.

De esta forma había aludido implícitamente -sin nombrar ningún caso- al pedido de la CGT de declarar inconstitucional la ley de la reforma laboral aprobada por el Congreso o de la oposición contra la ley Bases, entre otras medidas clave del gobierno del Presidente Milei.

Tras destacar que “buena parte de las frustraciones históricas en la Argentina respecto de un desarrollo económico sostenido se han debido a fallas en la institucionalidad”, Rosatti comparó los fallos analizados por la Corte de Estados Unidos y la Argentina y resaltó la “creciente judicialización” de cualquier conflicto.

La Corte de la Argentina emitió en los últimos años un promedio de entre 8.000 y 15.000 sentencias por año, mientras que la de Estados Unidos dicta unos 70 por año en promedio.

En ese sentido, señaló que “los debates en la Argentina no se clausuran en el circuito político , siempre buscan la judicialización y dentro del sistema judicial buscan llegar a la cima de la pirámide, es decir: a la palabra de la Corte”.

Esa situación, dijo, no contribuye “a generar estabilidad o, por lo menos, dilata temporalmente mucho el punto de partida para llevar adelante un programa, una política , un sistema de transformación de la economía o de la macroeconomía. De esto hay que hacerse cargo, todos debemos hacernos cargo”.

En busca de razones, Rosatti señaló que “dentro de la sociología argentina, dentro de nuestras costumbres, está muy internalizado esto de cuestionar siempre todo, no darme por conforme nunca con nada, no aceptar palabras intermedias hasta no llegar a la última instancia”.

“Esto es algo que debemos tener presente en cualquier esquema de reforma macro, el factor institucional, la judicialización creciente, la polémica sobre todos los temas, el debate interminable que nos lleva muchas veces a empezar hablando de una cuestión trivial y llegamos retrospectivamente hasta Moreno y Saavedra , cuando en realidad las cuestiones pueden ser resueltas de otra manera”, ejemplificó.

Rosatti también mencionó cómo es el proceso de selección de jueces y destacó que “estamos en instancia de reformular el sistema de selección” que la Corte envió hace dos semanas al Consejo de la Magistratura de la Nación pero avanza lentamente en ese organismo, pero resaltó la prohibición constitucional de designar magistrados por el voto popular y subrayó que “el juez tiene estabilidad mientras dure su buena conducta conforme a lo que dice la Constitución”.

Al hablar en ExpoEFI, un evento destinado a hablar de economía finanzas e inversiones, y bajo el título “Argentina a largo plazo”, Rosatti enfatizó también que una emisión incontrolada de la moneda, sin respaldo, es inconstitucional. “Es muy sano entonces que no se emita incontroladamente, pero no por cuestiones económicas o macroeconómica solamente, sino por una cuestión institucional”, subrayó.

Porque “esto surge de una prohibición explícita de la Constitución Nacional Argentina y la Constitución está arriba de todos nosotros; de los jueces, del presidente, de los empresarios, de todos. Entonces, la mejor manera de fortalecer la institucionalidad es siempre volver a la Constitución y a aplicar y respetar a raja tablas el texto de la Constitución Argentina”, afirmó.

Tras indicar que “a veces una inversión puede concretarse o dificultarse o frustrarse por una norma local, a lo mejor, por una norma provincial, medioambiental, por una tasa municipal”, el presidente de la Corte Suprema afirmó que “la seguridad jurídica es un valor que todos buscamos” y reside en que “nos pongamos de acuerdo cada vez que queremos modificar las reglas” de juego.

“ Los jueces no son legisladores, interpretan; la interpretación permite modificar en un espacio muy reducido lo que dice una norma, actualizarla; decir esta palabra hoy quiere decir algo un poco diferente que 50 años atrás. Pero el juez no puede inventar. El juez tiene que aplicar –resaltó-. Entonces, el eje hay que trasladarlo siempre en la innovación hacia el parlamento. Ahí deben discutirse las reglas. Eso es lo relevante”.

Sin embargo, “ocurre muchas veces que los temas se discuten en el Parlamento” y al no lograr la mayoría “después se judicializa para buscar un resultado diferente”; o que “al no haber definiciones parlamentarias son los jueces los que llamados a decidir un caso concreto y generan una transformación”, como sucedió con el divorcio o el aborto.

“Primero vino un fallo de la Corte, después vino la ley. La secuencia debería ser: primero conversamos, debatimos, nos escuchamos, votamos y está la ley. Y después la aplica el juez. No al revés. Esto también forma parte de un tema que hay que debatir para saber qué queremos decir con el respeto de las reglas de juego, con la seguridad jurídica y con la previsibilidad. Y esto también forma parte del debate sobre la creciente judicialización de nuestros temas”, reseñó.

En ese marco, Rosatti insistió en que “por lo menos con la decisión de la Corte” se debería terminar “con la discusión jurídica”, pero “si después la decisión baja a un tribunal intermedio y aplica otra cosa, vuelve a la Corte y tenemos una instancia sin fin…”. Celebró que en las últimas reformas legislativas esté prevista esta situación por ley y afirmó que “ la decisión de la Corte debe tener acatamiento obligatorio, como lo ha dicho la jurisprudencia muchas veces, salvo que haya elementos fácticos o argumentos nuevos para cuestionarla”.

“Y no quiero olvidarme de decir algo que está en la Constitución. La Constitución tiene muchas cláusulas que están vinculadas a la economía y es muy conveniente leerlas. Hay una, entre tantas que no quiero omitir hoy, que está en el inciso 19 del artículo 75: la que manda al Congreso defender el valor de la moneda. ¿Qué queremos decir con defender el valor de la moneda? Queremos decir que la moneda no puede ser envilecida intrínsecamente", agregó.

"Queremos decir que es inconstitucional una emisión incontrolada de la moneda, que no tenga respaldo. No estoy diciendo que tiene que haber una ley de convertibilidad. No. Sí que tiene que haber una relación razonable, prudente entre la base monetaria y las reservas . Entre la base monetaria y la fortaleza de la economía”, afirmó en una alusión implícita a la política monetaria de los gobiernos K.

“Es muy sano entonces que no se emita incontroladamente, pero no por cuestiones económicas macroeconómica solamente, sino por una cuestión institucional, porque esto surge de una prohibición explícita de la Constitución Nacional Argentina y la Constitución está arriba de todos nosotros, de los jueces, del presidente, de los empresarios, de los de todos. Entonces, creo que la mejor manera de fortalecer la institucionalidad es siempre volver a la Constitución y a aplicar y respetar a raja tablas el texto de la Constitución Argentina”, concluyó

Fuente: Clarín