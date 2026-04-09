Hallazgo histórico: científicos descubren un insecto gigante de 40 cm y 44 gramos

Un grupo de científicos encontró una nueva especie de insecto palo en una selva tropical remota de Australia que sorprende por su tamaño y peso. El hallazgo se dio en una zona de difícil acceso y, según los investigadores, podría tratarse del ejemplar más pesado registrado en el país.

La especie fue bautizada como Acrophylla alta y presenta características poco comunes dentro de su tipo. Su tamaño, su hábitat y su evolución la convierten en un descubrimiento relevante para la ciencia.

Este insecto palo puede medir hasta 40 centímetros de largo y alcanzar un peso de 44 gramos , una cifra inusual para este tipo de especies. Para tener una referencia, equivale aproximadamente al peso de una pelota de golf.

Su cuerpo es grande, de color marrón claro con detalles verdes , y presenta patas con espinas y estructuras laterales que lo diferencian de otros ejemplares. Además, sus alas no están diseñadas para volar largas distancias, sino que funcionan como mecanismo de defensa o para amortiguar caídas.

Los especialistas creen que su tamaño podría ser una adaptación evolutiva a su entorno . Esta especie vive en zonas de gran altitud, con temperaturas más bajas y alta humedad.

Según explicó el investigador Angus Emmott , de la Universidad James Cook, su mayor masa corporal podría ayudarle a conservar el calor y sobrevivir en condiciones más frías .

Este fenómeno se relaciona con la llamada “regla de Bergmann”, que indica que algunos animales tienden a ser más grandes en climas fríos .

El insecto fue descubierto en los Trópicos Húmedos del noreste de Queensland , en Australia, una región montañosa con selvas densas y niebla constante.

Su hábitat se encuentra a más de 1000 metros sobre el nivel del mar y, además, vive en lo alto de los árboles. Esto explica por qué pasó desapercibido durante tanto tiempo: rara vez baja al suelo y solo puede ser visto en situaciones excepcionales, como después de tormentas o ciclones.

Otro detalle que permitió identificarlo como una nueva especie fue el diseño de sus huevos . Cada insecto palo tiene características distintivas en este aspecto, y en este caso presentaban formas, texturas y marcas diferentes a las conocidas.

Estas particularidades, junto con su morfología, confirmaron que se trata de una especie completamente nueva dentro del género. Hasta el momento, solo se registraron algunos ejemplares, que ya fueron incorporados a la colección del Museo de Queensland para su estudio.

El descubrimiento no solo marca un récord por su tamaño, sino que también refleja cuánto queda por conocer en ecosistemas poco explorados. En regiones remotas como estas selvas australianas, todavía pueden aparecer especies desconocidas que desafían lo que se creía hasta ahora.

Fuente: TN