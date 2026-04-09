Habla la madre de una de las jugadoras de hockey acusadas por abuso en Mendoza

La causa que investiga un presunto abuso en el Club Alemán de Mendoza sumó un nuevo capítulo: la madre de una de las jugadoras imputadas habló en Telenoche , dio su versión de los hechos y descartó que se trate de un caso de violencia sexual.

“ Ella (la denunciante) está tergiversando lo que sucedió, en parte miente ”, dijo la mujer que mantuvo su identidad reservada. Sobre uno de los actos que se detalló en la denuncia, sostuvo: “ Hubo morcillas, pero no las metieron en las partes íntimas ”.

De acuerdo a su testimonio, en los “bautismos de bienvenida” participaban jóvenes de 16 a 22 años. “No le hicieron la bienvenida a una sola, fueron seis las que quisieron participar. La única que dice haber tenido un problema es esta chica. Ella planteó que lo que no le gustó es que fuera filmada, pero fue totalmente voluntario ”, aseguró la mujer que describió las prácticas denunciadas como “ juegos ”.

La madre de una de las acusadas reconoció que existen este tipo de rituales en los equipos deportivos, aunque negó que los mismos tengan una connotación sexual . “Hubo muchas cosas que se sacaron de contexto”, sumó.

El expediente se originó en abril de 2023, a partir de la denuncia de una jugadora que en ese momento tenía 16 años. En un principio, había sido archivado por una fiscal que consideró que no había delito penal, ya que no existió contacto físico directo. Sin embargo, tras una revisión de un órgano superior, la causa fue reabierta y se ordenó continuar con la investigación .

“Este tema para nosotros es durísimo, la venimos pasando muy mal desde hace tres años. Nuestra hija no está bien. Yo decidí salir a hablar porque yo veía que esto se estaba llevando a cabo por los abogados de la supuesta víctima y no en el ámbito judicial”, declaró la mujer.

“Nunca me imaginé esto. Iba con la idea de que me iban a teñir el pelo solamente. Fue todo completamente por sorpresa, no fue consentido ”, dijo María en una entrevista con Telenoche.

En ese sentido, aclaró que eran cinco chicas y recordó: “No era la única. Estaba en estado de shock. No me salía decir que me quería ir . Tenía 16 años y estaba rodeada de 10 adultas a las cuales yo siempre admiré. Se estaban riendo, se burlaban y yo no entendía lo que estaba pasando".

De acuerdo a su relato, las jugadoras de Primera División las hicieron desnudarse —a ella y a las otras debutantes— para llevar adelante el “bautismo” al Plantel Superior. Pero nada fue como esperaba: “Nos hicieron sacar el top y nos pusimos unos papeles para taparnos los pezones. Principalmente eran tocamientos por todo el cuerpo , con diferentes mezclas”.

“Me hicieron decir ‘gol’ y me metieron una salchicha en la boca a la fuerza y también en la bombacha”, precisó.

La joven contó que estaban con los ojos vendados y recién cuando se los destaparon notó que había varios celulares grabando la escena: “Cuando me saqué la venda me di cuenta, les pedí que dejaran de hacerlo. Me contestaron que al ser solo mujeres, que me deje de joder . A mi se me veía todo”.

“En el baño estaban solo las jugadoras de Primera y las otras cinco chicas que vivieron lo mismo que yo. Estábamos encerradas”, completó.

La causa avanza con la imputación de las diez jugadoras por abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas. Este delito prevé una pena de tres a 10 años de prisión . Sin antecedentes y con la pena mínima, las acusadas podrían esperar el juicio en libertad.

En paralelo, avanza una demanda civil millonaria que rondaría los 100 millones de pesos.

Fuente: TN