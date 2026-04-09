Un hombre atacó con un cuchillo al actual novio de su expareja, se desató una pelea y quedaron detenidos

Una secuencia de violencia en plena vía pública terminó con un hombre herido y dos detenidos en Guaymallén , Mendoza . El episodio ocurrió este miércoles al mediodía, cuando una mujer fue interceptada por su expareja mientras volvía de retirar a un menor de la escuela junto a su actual novio.

El hecho se produjo alrededor de las 13:40, en la esquina de las calles Mansilla y Patricias Mendocinas, cuando Débora Johana Ramos Agüero, de 34 años, caminaba con Segundo Paz Eulalio, de 26. De un momento a otro fueron sorprendidos por el agresor, identificado como Leonardo Ariel Flores Álvarez, de 36, que se acercó con un cuchillo de unos 15 centímetros .

Según informaron fuentes policiales, el hombre habría intentado atacar a la pareja de su exnovia, lo cual terminó en un enfrentamiento entre ambos .

Ante la agresión, Eulalio reaccionó y empujó una bicicleta contra Flores, lo que lo hizo caer al piso. A partir de ese momento, los dos comenzaron a pelear. En medio del forcejeo, el más joven logró quitarle el cuchillo al atacante y le provocó una herida profunda en la zona del aductor de la pierna izquierda , por lo cual sufrió un sangrado abundante, informó El Sol de Mendoza .

En cuanto llegó la policía, Flores estaba tirado en la vereda, mientras la mujer pedía ayuda de manera desesperada. A pocos metros, el otro involucrado permanecía en el lugar.

Los efectivos pidieron asistencia médica al 911 y comenzaron a realizar maniobras de primeros auxilios hasta la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado, que trasladó al herido para su atención.

Por orden del Ministerio Público Fiscal, intervino la Policía Científica y la Unidad Investigativa de Guaymallén. También se secuestró el cuchillo utilizado en el hecho , que será peritado.

En paralelo, los dos hombres quedaron detenidos y a disposición de la Justicia. Mientras tanto, se ordenó que los investigadores analicen las cámaras de seguridad de la zona y recolecten testimonios que ayuden a determinar cómo se produjo la agresión y definir responsabilidades.

La causa fue caratulada como “averiguación por lesiones con arma blanca y desobediencia”.

Fuente: TN