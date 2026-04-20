Gustavo Vera: del activismo contra la trata de personas a la política, y un vínculo cercano con el Papa Francisco

Docente de formación, Gustavo Vera comenzó su recorrido público tras la crisis de 2001, cuando impulsó la creación de la Fundación La Alameda , una organización que rápidamente se posicionó como referencia en la visibilización de talleres clandestinos, redes de explotación sexual y circuitos de informalidad extrema.

Desde ese espacio, Vera combinó trabajo territorial con una estrategia de denuncia judicial y mediática que lo llevó a confrontar con sectores empresariales, sindicales y políticos. La Alameda no solo asistió a víctimas de trata, sino que también impulsó investigaciones que derivaron en causas judiciales y reformas normativas, en un contexto donde la problemática comenzaba a ocupar un lugar más central en la agenda pública.

Ese perfil lo proyectó hacia la política institucional. En 2013 fue electo legislador de la Ciudad de Buenos Aires dentro del frente UNEN, donde mantuvo como eje de su actividad parlamentaria los temas que ya trabajaba desde el activismo: explotación laboral, economías ilegales y corrupción. Su paso por la Legislatura, hasta 2017, consolidó su perfil de dirigente enfocado en la denuncia y el control, aunque con menor gravitación en la construcción de mayorías políticas.

Tras esa etapa, Vera intentó construir su propio espacio, Bien Común, con el que compitió electoralmente sin lograr resultados relevantes. En paralelo, ocupó roles vinculados a su especialidad, como la conducción del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas a nivel nacional, donde buscó trasladar su agenda al plano de las políticas públicas.

Además, construyó un vínculo estrecho con Papa Francisco . La relación entre ambos se remonta a los años en que Jorge Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires. Compartían preocupaciones sobre la marginalidad, la explotación y el avance de economías ilegales en los sectores más vulnerables.

Con la llegada de Bergoglio al Vaticano en 2013, ese vínculo no solo se mantuvo sino que se profundizó. Vera fue recibido en distintas oportunidades en Roma y participó en encuentros internacionales impulsados por el Papa sobre esclavitud moderna, trata de personas y economía social. A lo largo de los años, ambos sostuvieron un intercambio constante a través de cartas y conversaciones , en las que abordaron temas políticos, sociales y también personales.

Ese intercambio epistolar -que según el propio Vera supera las 500 cartas- fue publicado en el libro "La amistad no se negocia" , donde se expone una relación que combina afinidad ideológica, cercanía personal y coincidencias en la agenda social.

Fuente: Clarín