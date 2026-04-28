Fuerte reclamo de la Corte Suprema bonaerense a Kicillof y a la Legislatura para que completen las cuatro vacantes en el tribunal

La Legislatura bonaerense lleva más de seis años sin llegar a los acuerdos para completar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia , el máximo tribunal de la Provincia y los tres integrantes hicieron un acto este martes para alzar la voz en un fuerte reclamo tanto al gobernador Axel Kicillof como al Senado provincial.

El presidente de la Suprema Corte, Sergio Gabriel Torres , el vicepresidente, Daniel Fernando Soria , y la ministra Hilda Kogan , encabezaron un acto institucional en la sala audiencias del máximo tribunal, acompañados por el Procurador General, Julio Conte-Grand.

La cita, que fue para la presentación de un proyecto de "fortalecimiento del Poder Judicial", se convirtió en un duro reclamo a los legisladores bonaerenses y al gobernador Axel Kicillof. Es potestad del gobernador enviar los pliegos al Senado, donde desde diciembre el peronismo tiene mayoría propia, pero no llegan a los acuerdos mínimos.

"Nuestra Suprema Corte de Justicia está incompleta desde hace más de seis años. Transcurrieron 2292 días entre la primera vacante y casi 800 desde su desintegración por la renuncia del doctor Luis Genoud. Nótese, por otra parte, que el Poder Judicial resulta el único de los poderes del Estado que sufre esta problemática", leyó Sergio Torres.

En su discurso, mencionó datos del incumplimiento: "Es tal la relevancia de la correcta integración de este superior tribunal que la propia constitución provincial en su artículo 146, establece un plazo de 15 días desde que la vacancia ocurrió para el envío de la propuesta de un candidato al Senado".

Y añadió: "De hecho, establece que debería convocarse extraordinariamente a las Cámaras al efecto, de no encontrarse en pedido de sesiones ordinarias. En nuestro caso, el mandato constitucional fue desoído en forma sistemática acumulando 152 incumplimientos ".

Por otro lado, el presidente de la Suprema Corte, remarcó: "Desde una perspectiva institucional, esto implica: un aumento de la carga de trabajo, la labor, asignada por el artículo 161 y siguiente de la carta magna provincial para siete jueces, hoy la realizamos tres. Necesitando, además, la integración con tribunales inferiores. Esto implica mayor dependencia y la necesidad de la subrogación tanto en temas jurisdiccionales, como no jurisdiccionales".

A su vez, Torres agradeció especialmente a los jueces de Casación que sumaron tareas a las que ya tenían al completar la corte para las votaciones. Fue aplaudido en el recinto.

Después de ese agradecimiento, Torres, que leyó un documento firmado por sus pares en representación de toda la Suprema Corte, cargó contra los dos poderes del Estado que no cumplen su trabajo.

"La cobertura de las vacantes en el Superior Tribunal, no debe ser una cuestión diferible, ni accesoria. Es una condición indispensable para garantizar el gobierno del Poder Judicial, la coherencia de su dirección estratégica y la legitimidad de las decisiones que este nuevo esquema demandan", señaló Torres.

"Un corte incompleta limita la capacidad de conducción, una corte integrada fortalece la institucionalidad. Postergar las designaciones es debilitar el sistema, avanzar en ellas es fortalecer el Estado de derecho", destacó el presidente de la Suprema Corte.

Y concluyó: "Por todo esto, esta Suprema de Justicia exhorta a los poderes constitucionales de la provincia de Buenos Aires, tanto el Ejecutivo como el Legislativo a través del Senado para que se aboquen a la urgente cobertura de las vacantes y darle así a la Provincia una Corte integrada con sus siete miembros conforme a los la magna constitucional y las leyes vigentes".

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín