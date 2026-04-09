Flores en la lengua de suegra: qué significa y qué atrae al hogar

La lengua de suegra , también conocida como sansevieria, es una de las plantas favoritas para tener en casa. Sin embargo, hay un detalle que no todos conocen, pero que cuando ocurre no pasa desapercibido: su floración .

Ver aparecer sus flores blancas o verdosas es todo un acontecimiento. Más allá de lo estético, este fenómeno tiene un significado especial según distintas creencias como el Feng Shui .

Si bien la floración es poco frecuente, sobre todo en interiores, cuando sucede, muchos lo interpretan como una señal positiva .

Estas interpretaciones no tienen base científica, pero forman parte del valor simbólico que muchas personas le dan a las plantas.

Las flores de la sansevieria son pequeñas, alargadas y de color blanco o verde claro . Tienen un aroma suave y agradable , sobre todo por la noche.

Aparecen en forma de espiga y pueden durar varios días, aunque no son permanentes.

No hay una regla exacta. Puede tardar años en florecer o incluso no hacerlo nunca si está en interiores. Por eso, ocurre cuando:

Fuente: TN