La planta trepadora que pocos usan y puede transformar la entrada de tu casa en un espacio lleno de calma

En la búsqueda de tener un hogar más lindo, equilibrado y agradable, las plantas juegan un rol clave. Sin embargo, más allá de las opciones más conocidas, hay una especie que muchos pasan por alto y que, según especialistas, puede cambiar por completo la energía y la estética de cualquier entrada: la glicina .

Esta planta trepadora, famosa por sus racimos de flores colgantes en tonos lilas, no solo se destaca por su belleza, sino también por el impacto que genera en los espacios donde se ubica.

De acuerdo con especialistas en decoración y feng shui , la glicina es mucho más que una planta ornamental. Se la asocia con:

Ubicarla cerca de puertas, entradas o accesos principales no es casual: estos puntos son clave dentro del hogar, ya que representan el lugar por donde “ingresa” la energía. En ese sentido, la glicina funciona como un filtro natural que suaviza ese paso.

Más allá de lo simbólico, esta planta tiene un gran atractivo estético:

Con el tiempo, además, desarrolla un tronco robusto que le da aún más presencia.

Aunque su aspecto puede parecer delicado, es una planta resistente si se le dan las condiciones adecuadas:

Si se la cuida bien, puede crecer varios metros y convertirse en el centro de atención del jardín o la entrada.

Fuente: TN