Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este jueves 30 de abril

Este jueves 30 de abril culmina el cronograma de pagos dispuesto por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para el cuarto mes del año. Durante esta jornada, cobran sus haberes los jubilados y pensionados con haberes que superan la mínima , entre otras asignaciones.

En abril, las prestaciones sociales tienen un ajuste del 2,90% , porcentaje que refleja la inflación registrada durante febrero pasado (2,9%). Cabe destacar que este cálculo mensual utiliza los valores de incremento con dos decimales para determinar el monto exacto de cada beneficio. En tanto, los jubilados y pensionados perciben un bono extraordinario destinado a reforzar sus ingresos ante la situación económica actual.

Vale recordar que el esquema de pagos se organiza exclusivamente sobre los días hábiles , por lo cual se consideran los feriados y días no laborables al confeccionar el calendario. Todos se distribuyen según la terminación del DNI de cada uno de los beneficiarios.

El calendario de este mes organiza los depósitos según el número de terminación del DNI para este jueves 30 de abril:

Para conocer con precisión el día y el lugar de acreditación , los beneficiarios deben seguir un proceso sencillo en la plataforma oficial del organismo. Este procedimiento permite a los ciudadanos planificar su retiro de fondos en las sucursales bancarias habilitadas o a través de los cajeros automáticos, evitando posibles demoras en el acceso a sus prestaciones sociales.

A continuación, el paso a paso para consultar la fecha de cobro de las prestaciones sociales de la Anses:

Fuente: La Nación