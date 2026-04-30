Perros que detectan defectos en los vinos recorren las bodegas de Mendoza

MENDOZA.- Olfatear calidad para estar a la vanguardia en el control . Las narices de élite ya están en la tierra “ del sol y del buen vino ” para detectar defectos en la bebida de los dioses y proteger la pureza del producto. Por eso, un experimentado equipo de canes recorre las bodegas del oeste argentino para brindar el innovador y llamativo servicio.

Se trata del programa Natinga, que ofrece una reconocida empresa internacional de barricas de madera, con el objetivo de elevar los estándares de bioseguridad y aptitud sensorial en la industria vitivinícola , lo que permite resguardar la reputación de los caldos argentinos y fortalecer la confianza de productores y consumidores en todo el mundo.

“ Hay un rigor científico detrás del olfato ”, indicaron desde TN Coopers, la firma creadora de la iniciativa. Así, a diferencia de los controles tradicionales, el programa Natinga utiliza el asombroso potencial olfativo de perros adiestrados para identificar moléculas de TCA (Tricloroanisol) y TBA (Tribromoanisol). “ Estos compuestos son los responsables de los defectos más temidos en la industria, capaces de arruinar partidas enteras de vino", indicaron los especialistas. No son tóxicos, pero dañan organolépticamente el vino al tapar sus aromas frutales y florales.

Los canes son entrenados desde los dos meses de vida para detectar trazas imperceptibles para el ser humano y para los equipos de laboratorio convencionales en tiempo real, alcanzando umbrales de hasta 0,2 nanogramos . Actualmente, los animales son capaces de detectar trazas mínimas de haloanisoles con una sensibilidad de entre 10 ng y 0,2 ng , lo que permite garantizar instalaciones libres de contaminantes y proteger la calidad de los vinos y destilados.

Las giras por los establecimientos vitivinícolas del país comenzaron el año pasado, con Bony y Atenea, bajo la guía de su entrenador, Marco Briceño . Son dos integrantes destacadas de la patrulla que van haciendo su trabajo entre las barricas de las principales bodegas mendocinas. Bony es una experimentada labrador de “olfato infatigable”, indican sus entrenadores; en tanto, Atenea, es una pastor Belga Malinois, reconocida por su agilidad y precisión extrema. El año pasado también fue de la partida, Clein, otro avezado labrador .

“Natinga es el reflejo de nuestro compromiso inquebrantable con el cliente. No solo entregamos madera de excelencia, sino que aportamos herramientas activas para asegurar que el vino llegue al consumidor exactamente como el enólogo lo imaginó”, completaron desde TN Coopers, una tonelería líder a nivel global, caracterizada por su enfoque en la innovación y el desarrollo tecnológico aplicado a la madera de roble.

Con más de una década de desarrollo, Natinga evolucionó de proyecto a programa permanente en 2021, consolidándose como un estándar de control preventivo. El trabajo del equipo de canes se realiza bajo un estricto protocolo que incluye presentaciones técnicas, demostraciones prácticas y la inspección de bodegas con un sistema de validación cruzada entre ejemplares, asegurando fiabilidad absoluta en cada hallazgo.

Las visitas perrunas ya han sido concretadas en reconocidas bodegas de la provincia como Las Perdices, Los Haroldos, Doña Paula y Catena Zapata, entre otras, para concretar inspecciones técnicas y demostraciones de detección.

El programa Natinga nació en 2010 como un proyecto innovador para dar respuesta a uno de los principales desafíos de la industria vitivinícola: la presencia de contaminantes como TCA y TBA, compuestos que pueden alterar el aroma y sabor del vino. La solución no se encontró en la tecnología convencional, sino en el extraordinario olfato canino, dando vida a un sistema pionero y único a nivel mundial que no para de crecer.

Fuente: La Nación