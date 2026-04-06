“Esto es porque saliste”: incendió la casa de su ex pareja para matarla, pero no irá a la cárcel por falta de lugar

Un hombre intentó matar a su ex pareja al prenderle fuego la casa donde ella dormía , en cercanías de la ciudad neuquina de Villa Pehuenia. Si bien quedó acusado por tentativa de femicidio, el agresor no irá a la cárcel, sino que cumplirá prisión domiciliaria debido a que no hay plazas disponibles para alojarlo en la comisaría local .

El violento caso ocurrió este sábado por la mañana, en una vivienda ubicada sobre la ruta provincial 13. Fue allí donde, según difundió el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPFN), “se inició de manera deliberada un incendio en el lateral de la casa mientras la víctima dormía en su interior, utilizando un bidón con combustible”.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la víctima se despertó al poco tiempo de que comenzaron las llamas y enseguida pidió ayuda, de manera tal que logró sobrevivir a esa trágica escena . Trascendió que, en un contexto de violencia de género, el atacante le dijo que todo se debía a que ella se había ido. “Esto es porque saliste” , fue la frase en cuestión que figura en el expediente judicial.

El caso, informó el MPFN, quedó calificado como intento de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa” . En la audiencia que se desarrolló este lunes la fiscalía expuso como evidencia la denuncia de la víctima, el relato de los testigos y el secuestro del envase que contenía el combustible.

En ese marco, la fiscalía remarcó que, si bien el hecho ocurrió dentro de una comunidad mapuche, la gravedad del caso excluye su abordaje en el ámbito comunitario y exige la intervención del sistema penal ordinario.

En tanto, el juez de garantías Lisandro Borgonovo consideró que el modo en que se desarrollaron los hechos “permite, al menos en esta etapa inicial, sostener la hipótesis de tentativa de femicidio ”.

Tras la formulación de los cargos sobre el agresor, la fiscal Laura Pizzipaulo explicó que desde el MPF se evaluó el pedido de una prisión preventiva para proteger a la víctima, debido a que “está aterrorizada, es vulnerable y ha quedado sin vivienda ”. No obstante, informaron que la Región del Pehuén “no cuenta con plazas disponibles para alojar a una persona en prisión preventiva”.

En este escenario, “con el fin de resguardar la integridad de la mujer ante un hecho calificado como tentativa de femicidio” pidió al magistrado que fije prisión domiciliaria por el término de 30 días . En coincidencia con el planteo, Borgonovo dispuso la “prisión domiciliaria del agresor por un plazo de 30 días, con salidas laborales autorizadas y bajo control policial ”.

En el mismo sentido, le prohibió el contacto con la mujer por cualquier medio y ordenó medidas que garanticen su protección.

Fuente: Clarín