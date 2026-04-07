Engañaba a compradores online, los citaba cerca de la Villa 1-11-14 y los asaltaba: lo detuvieron con un arsenal

Los robos comenzaban igual: una oferta de productos por redes sociales, una supuesta compra y una cita en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Todo era una trampa . Las víctimas eran asaltadas en ese punto y, con ese mecanismo, se produjeron varios hechos delictivos.

La investigación sobre esa serie de robos derivó en la detención este martes de un sospechoso de 24 años y el hallazgo de un arsenal en su casa.

Según informaron fuentes policiales a Infobae , el acusado es Mariano Alejandro Basilio . Está señalado como uno de los principales sospechosos de los asaltos armados que se iniciaban tras pactar encuentros cerca de la Villa 1-11-14 , en la zona del Bajo Flores.

De acuerdo a la investigación, todo comenzaba con ventas acordadas a través de la plataforma Marketplace. Cuando las víctimas iban al punto de entrega a retirar sus pedidos, eran abordados por tres delincuentes armados.

Basilio fue identificado en la investigación como uno de los asaltantes. Así, el juez Javier Sánchez Sarmiento , del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, firmó una orden para allanar su domicilio en Campana , provincia de Buenos Aires, y detenerlo.

La Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal Argentina llevó adelante el operativo, en colaboración con la DDI Campana de la Policía Bonaerense.

Al llegar a la vivienda de la calle Balcarce al 700, el sospechoso no se encontraba. Quien sí estaba en la vivienda era su padre. Tras consultar con vecinos, los efectivos ubicaron el lugar de trabajo de Basilio. Fue allí se concretó su detención.

El procedimiento fue articulado con el Juzgado de Garantías N°2 de Campana, que intervino como exhortado.

En el domicilio, los investigadores hallaron varias armas de fuego y municiones de distintos calibres. Entre lo secuestrado había un fusil de repetición a cerrojo calibre 300 marca CZBRNO , una carabina calibre 22 marca Marlin , un rifle de repetición calibre 44.40 marca Winchester , una escopeta calibre 14 marca Rubiextra y un revólver calibre 38 marca Taurus con tarjeta ANMAC a nombre de un tercero.

También había 100 vainas calibre 44 marca Remac , una caja con 60 vainas calibre 9 milímetros , 12 vainas calibre 38 , un equipo de telefonía celular y una consola Xbox.

El joven sospechoso fue trasladado a la sede de la unidad policial en calidad de comunicado, para las actuaciones judiciales correspondientes. Se espera que en las próximas horas sea indagado.

Con pasado laboral en distintas empresas de los rubros de logística y fabricación de motocicletas, entre otros, sumado a que no posee deudas bancarias, su perfil en los registros oficiales no parece el de alguien vinculado al delito.

Fuente: Infobae