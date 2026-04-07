Un alumno fue al colegio en Tucumán con un revólver cargado con seis balas: lo redujeron en plena clase

Un adolescente de 17 años fue reducido por la policía luego de que ingresara a una escuela de San Miguel de Tucumán con un revólver cargado con seis balas en medio de una clase de Biología. El suceso provocó la intervención inmediata de las autoridades y derivó en la activación de un operativo especial de seguridad en la zona de Américo Vespucio y avenida de Circunvalación .

El episodio se desató cuando un compañero del estudiante advirtió que el joven portaba el arma y notificó sin demora a los directivos del establecimiento educativo. La reacción fue inmediata: las autoridades de la escuela se comunicaron con el 911 y solicitaron la presencia policial. Minutos después, agentes motorizados de la Policía de Tucumán arribaron al lugar y coordinaron el ingreso al aula donde se desarrollaba la clase.

El procedimiento se llevó a cabo sin que se registraran heridos ni situaciones de violencia. Los uniformados lograron reducir al adolescente y, tras requisarlo, confirmaron que llevaba consigo un revólver con seis proyectiles . La hipótesis inicial que manejan los investigadores apunta a que el alumno habría ingresado armado con la intención de intimidar a algunos de sus compañeros, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles conflictos previos dentro del curso o el establecimiento.

El jefe de la Policía de Tucumán , Joaquín Girvau , destacó la rápida actuación conjunta entre la fuerza y la comunidad educativa. “Se actuó por el llamado de las autoridades. Inmediatamente fue una comisión que, después de hablar con los directivos del establecimiento, acordaron cómo actuarían para que no se registre ninguna tragedia. El trabajo en conjunto generó que no se registrara ninguna tragedia” , sostuvo Girvau en diálogo con el medio local Contexto Tucumán . El funcionario también aseguró que “todo está controlado y no se registraron incidentes después del procedimiento” .

Ante el episodio, el propio Girvau informó que se implementarán nuevas medidas de seguridad en la institución mientras avanza la investigación. El jefe policial anunció que “vamos a montar un operativo especial en este establecimiento educativo para determinar qué es lo que sucedió” . Además, agregó que, por disposición del gobernador Osvaldo Jaldo, se reforzarán los controles en las escuelas de la provincia. “No vamos a tolerar este tipo de situaciones. Ya se están diagramando operativos para que haya controles en los establecimientos educativos. Adolescente que concurra armado, terminará en el instituto Cura Brochero, en Benjamín Paz” , advirtió el jefe policial.

En relación a la situación judicial del estudiante, Girvau detalló que el joven permanecía demorado mientras se investigaba el origen del arma. Al respecto, explicó que “al tener 17 años, debe responder penalmente por el hecho. Pero también podría caberle alguna responsabilidad a los padres por haber permitido que tuviera acceso a ella” , agregó.

Este hecho, que tuvo lugar en un establecimiento de San Miguel de Tucumán , volvió a alertar a las autoridades sobre la seguridad escolar y la violencia, en medio de los últimos episodios que se presenciaron en distintas partes del país, dentro de los que se destaca al trágico tiroteo en San Cristobal que terminó con la muerte de un alumno. La comunidad educativa se vio sacudida tras el episodio y las autoridades buscan ahora determinar cómo llegó el arma a manos del adolescente y si existen antecedentes o razones que expliquen su accionar.

La medida de reforzar la vigilancia en los establecimientos educativos fue confirmada tanto por la Policía de Tucumán como por representantes del gobierno provincial. A partir de este caso, se diagraman operativos de control y se evalúan nuevas estrategias para evitar situaciones similares en el futuro. En paralelo, los investigadores indagan el entorno del adolescente y el posible origen del revólver incautado durante el operativo.

Fuente: Infobae