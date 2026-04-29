“En donde sea maleducado lo voy a dejar sin dentadura”: el terrible audio que le adjudican al padrastro de Ángel Nicolás López

“Tuve problemas con mis ex parejas, pero nunca fui denunciado ”, dijo Maicol González durante la audiencia de control de detención del 14 de abril. González, padrastro de Ángel Nicolás López, y su madre biológica, Mariela Altamirano, son los únicos detenidos por la muerte del nene de cuatro años, que murió de múltiples golpes en Comodoro Rivadavia.

Sin embargo, Clarín accedió a una denuncia previa en su contra, presentada por una ex pareja. Además, de audios en los que el hombre amenaza a uno de sus hijos menores.

"Voy a ir para Ushuaia en algún momento y lo voy a buscar a la A*** me lo voy a encontrar, que lo cuide bien. En donde A*** sea mal educado, lo voy a dejar sin dentadura" , le dijo Maicol a su ex pareja en referencia a uno de sus hijos.

Y agregó: " Donde me lo cruce y el A*** me falta el respeto se queda sin dientes. Si prefiere llevar esa vida del mal educado, atrevido, que entrene mucho decile, que se anote a los mejores gimnasios de kick boxing, de boxeo, porque conmigo no va a poder, es muy chiquito . Yo tengo muchos más años que él, mucho más fuerza, más experiencia y él no va a poder".

En otro audio, Maicol González sostuvo que si bien "a veces no tenía para comer, si tenía para la cuota del gimnasio". Maicol dejó en claro a su ex pareja que sabía pelear y que su hijo debía tener cuidado. Los mensajes fueron enviados luego de que el menor A.G. se negara a realizar un viaje que él le había propuesto.

Debido a esta situación, su ex mujer lo denunció en 2012 y la causa fue caratulada como "lesiones y amenazas" . El juez dispuso "una prohibición de acercamiento y contacto, y de ejercer actos de violencia y de intimidación" de González hacía su ex pareja y grupo familiar por un plazo de 90 días.

Además, el magistrado ordenó que la mujer sea acompañada por personal policial para retirar algunas pertenencias de ella y de su hijo de la vivienda que compartía con el padrastro de Ángel.

Pese a estos antecedentes, durante la audiencia de detención que se realizó en la Oficina Judicial el pasado 14 de Abril, Maicol hizo uso de su derecho a hablar y negó tener antecedentes de violencia.

Del mismo modo, aseguró que en el ámbito familiar a Ángel “se lo corregía o se le daba un coscorrón como a cualquier nene , pero esas barbaridad que dicen de golpes y maltrato y agua fría no". Insistió que tanto él como la mamá de Ángel creen en la Justicia y dio su versión sobre lo qué sucedió en el hospital luego de que el nene se descompensara. Mientras González hablaba, Altamirano estaba muy afectada y optó por no declarar.

"Nos juzgaron desde el primer momento que lo llevamos al hospital. Yo quiero que se descubra la verdad y nos dejen de culpar, porque somos inocentes con Mariela. Lo encontramos en la cama, nosotros no tenemos dos habitaciones. Una sola que es una cama cucheta arriba y abajo una cama de dos plazas”, dijo el hombre que en ningún momento llamó a Ángel por su nombre sino que siempre se refirió a él como "el bebé".

González tiene tres hijos, dos que viven en Ushuaia con sus respectivas madres y la beba de seis meses que tuvo con Mariela, que tras las detenciones quedó al cuidado de su abuela en Córdoba.

Ángel Nicolás López quedó en el medio de una disputa judicial entre su mamá biológica y su papá por la tenencia. Hubo denuncias cruzadas y antecedentes de maltrato. En noviembre del año pasado, el juez de familia N° 4, Pablo José Pérez, le dio la tenencia de Ángel a Mariela Altamirano.

La madre biológica lo había abandonado cuando tenía apenas un año y ya le habían quitado la tenencia de otro hijo en Corrientes por maltratos. La mujer, que ahora está detenida con prisión preventiva, llevó a vivir al menor a una casa precaria de chapas .

Según informó la fiscalía, Ángel falleció de 22 golpes internos que corresponden a agresiones físicas en la cabeza: en la región frontal, occipital (nuca) y temporal. Y acusó de los golpes a Maicol González. Además, planteó que el caso podría encuadrarse en un síndrome del niño maltratado, una condición que describe a menores que sufren violencia de manera reiterada.

Lucía Pettinari, presidenta del Consejo de la Magistratura del Chubut, confirmó a Clarín que González está detenido en la Alcaldía Policial de Comodoro Rivadavia, mientras que Mariela pasó de la seccional de Rada Tilly, que era muy chica, a un Instituto Penitenciario que se ubica entre la ciudad de Trelew y Madryn.

Además, aclaró que "ninguno de los dos tiene convivencia con otros presos" .

"González está en un pabellón, donde hay personas por delitos más o menos similares algunos de violencia de género, otros contra la integridad sexual. No comparte, o sea, tiene como sus horarios para bañarse distinto tanto él como ella. No solo por el miedo que ellos tienen, sino que también la autoridad hace una evaluación de riesgo de si estas personas que comparten pabellón le puedan hacer algo ", explicó la funcionaria.

Y agregó: "A Maicol, compañeros del pabellón, le han compartido un mate. No están conviviendo, pero como la celda tiene rejas, le han compartido, pero todavía no están conviviendo. No pareciera que sea un clima hostil, pero nunca se sabe".

Pettinari explicó que a veces los presos suelen simular que está todo bien para que lo saquen y conviva con el resto pabellón y después hacerle algo. Por eso, la autoridad está evaluando para resguardar su seguridad.

Por su parte, Mariela fue trasladada a un instituto que queda entre la ciudad de Trelew y Madryn. Tampoco está en contacto con compañeras. "Está en un pabellón, con celdas individuales que tiene una cama, un inodoro y una mesita que se cierra", informó Pettinari.

"Mariela no tiene convivencia, no sale al espacio común con nadie. La sacan para bañarse a una determinada hora, cuando las otras presas están encerradas", explicó.

Además, confirmó que tanto Maicol como Mariela no sufrió ningún tipo de lesión por parte de otro interno. "Son mentiras instaladas", cerró.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín