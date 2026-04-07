Elisa Carrió puso bajo la lupa a Manuel Adorni por la compra del departamento: “Es muy raro”

Elisa Carrió apuntó este martes contra Manuel Adorni , a quien definió como “un desconocido” , y puso en duda aspectos vinculados a la compra de propiedades que involucran al jefe de Gabinete, quien es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. En ese marco, la líder de la Coalición Cívica sostuvo que lo que se conoce hasta ahora le resulta “muy raro” y reclamó que la situación sea evaluada por la Justicia.

“ ¿Quién es Adorni? Nadie sabe ”, afirmó Carrió al ser consultada por el dirigente en una entrevista que concedió en A24 . Luego, arremetió: “La verdad es un desconocido . Yo nunca lo escuchaba porque no sé quién es y tampoco quiero averiguar, porque me parece todo poco serio ”.

Carrió también se refirió a las operaciones inmobiliarias que quedaron bajo la lupa y marcó una clara diferencia. “Si yo tengo dinero y saco un crédito UVA, porque es legal, no hay problema con eso”, aclaró.

Sin embargo, remarcó que hay elementos que ameritan un análisis más profundo: “Ahora, estas transferencias con mujeres jubiladas e hipotecas privadas , además con un sueldo de 2,8 millones, es muy raro . Que lo determine la Justicia”.

Carrió evitó pronunciarse sobre una posible renuncia de Adorni, pero dejó en claro a quiénes les otorga credibilidad. “Yo le creo a Alconada Mon y le creo a Pollicita como fiscal”, señaló. Este lunes, el fiscal federal Gerardo Pollicita firmó una nueva serie de medidas de prueba con el objetivo de clarificar movimientos financieros alrededor de las dos propiedades adquiridas por Adorni. Las medidas financieras alcanzan a su esposa, Bettina Angeletti.

Asimismo, como contó Clarín , pidió más detalles sobre los viajes al exterior: planes de vuelos, tickets y destinos finales.

Mientras tanto, las críticas de Carrió en su aparición televisiva no se limitaron a Adorni. En la misma intervención, volvió a cuestionar al presidente Javier Milei y a su entorno más cercano.

“Milei tiene cosas buenas y cosas muy malas. Yo no lo definiría, porque hay aspectos de este gobierno que no señalan las grandes editoriales”, planteó.

Luego apuntó especialmente hacia la hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , a quien calificó como parte de “la casta pura” , al tiempo que sostuvo que está “asesorada por lo peor de la casta argentina”.

Incluso incorporó observaciones un poco menos políticas y un tanto más personales. “A Karina Milei l a puedo juzgar exclusivamente por las cosas que hace y por la mala vestimenta que tien e. Tiene un traje rayado que es un espanto”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, ya había esbozado otra cuestión vinculada al Presidente al considerar que “Milei es bufón de Trump” en lo que respecta a la guerra que se desarrolla en Medio Oriente y a la posición argentina en el conflicto.

“Creo que lo que está mal es que seamos bufones de Trump, que es un hombre que tiene una estrategia del loco. Yo no veo bien aliarse con un loco. El loco, cuando promueve guerras, cuando miente deliberadamente, cuando hace mover los mercados para ganancias extraordinarias de los que lo siguen, también es dominado, porque tiene fascinación, por ejemplo con Netanyahu, pero el problema es que encarna el mal”, consideró Carrió.

Por último, manifestó: “ Aliarse en la guerra contra Irán es un disparate . Es un momento donde el Presidente no está cuidando a la comunidad judía en Argentina”.

Fuente: Clarín