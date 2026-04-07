Nueva encuesta de gobernadores: lidera un “provincial” y quedó último un peronista que enfrentó a Cristina

La última encuesta que evaluó a los gobernadores en sus provincias dejó novedades en la cima y el fondo de la tabla. Se trata del estudio mensual que hace la consultora CB Global Data y que en abril coronó en la cima a un "provincial" y dejó último a un peronista que enfrentó a Cristina Kirchner . ¿De quiénes se trata? Del misionero Hugo Passalacqua y el riojano Ricardo Quintela .

La firma que dirige el analista Cristian Buttié hizo un relevamiento de entre 892 y 1.179 casos por provincia , entre el 1 y el 4 de este mes. En cada distrito, los vecinos evaluaron a sus gobernadores y así se armó el ranking, ordenado por la valoración positiva de los dirigentes.

Como siempre destaca Clarín , los mandatarios locales suelen tener en sus tierras mejor imagen que los políticos nacionales . Y eso se refleja en un dato: de los 24 gobernadores evaluados, terminaron con balance a favor (más positiva que negativa). E incluso los que integran el lote de "los peores" tienen registros aceptables, con más de 40 puntos de apoyo.

En su resumen de resultados, CB destaca quiénes conformaron el podio , quiénes quedaron abajo y los principales movimientos respecto al mes anterior.

"Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus coprovincianos son Hugo Passalacqua (Misiones), quien encabeza el ranking con un 55,8% de imagen positiva; seguido por Claudio Poggi (San Luis), con 55,3%; y en tercer lugar Gustavo Sáenz (Salta), con 55,1% de aprobación".

"En el otro extremo del ranking, los gobernadores peor calificados del mes son Ricardo Quintela (La Rioja), quien se ubica en el último lugar con un 42,8% de imagen positiva; seguido por Alberto Weretilneck (Río Negro), con 43%; y Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), con 45,5% de aprobación".

"En relación con las variaciones respecto de la medición anterior, el gobernador que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue Gustavo Melella (Tierra del Fuego), con una suba de + 2,4 puntos porcentuales. Por el contrario, la mayor caída del mes correspondió a Carlos Sadir (Jujuy), quien presentó una disminución de -4,3 puntos en su nivel de aprobación".

Respecto a los extremos de la tabla, Passalacqua es uno de los denominados "provinciales" o "independientes" . Son gobernadores que pertenecen a fuerzas locales (en este caso al Frente Renovador de la Concordia) y suelen jugar con los oficialismos nacionales, ya sea peronistas, macristas o libertarios.

Quintela , en cambio, es un peronista tradicional que tuvo sus momentos cumbre en los medios cuando se convirtió en uno de los mandatarios más críticos en el arranque de Javier Milei ; y luego, cuando desafió en la interna peronista a Cristina Kirchner , antes de que terminara presa. Ahora, es un fiel aliado de Kicillof , a quien propone como candidato para 2027 .

El informe de abril de CB también trae el ranking federal de intendentes del mes. Se arma con la misma lógica. Los vecinos de cada municipio elegido (uno por provincia) evalúan a su jefe comunal y la tabla se ordena según la imagen positiva.

"Los tres intendentes mejor valorados de este mes por sus vecinos son Jorge Jofré (Formosa Capital), quien encabeza el ranking con un 60,4% de imagen positiva; seguido por Leonardo Stelatto (Posadas), con 60,2%; y en tercer lugar Gustavo Sastre (Puerto Madryn), con 58,6% de aprobación".

"En el otro extremo del ranking, los tres intendentes peor calificados del mes son Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), quien se ubica en el último lugar con un 35,9% de imagen positiva; seguido por Julio Alak (La Plata), con 36,0%; y Roy Nikisch (Resistencia), con 36,3% de aprobación".

"En relación a la medición anterior, el intendente que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue Gustavo Saadi (San Fernando del Valle de Catamarca), con una suba de + 3,2 puntos porcentuales. Por el contrario, la mayor caída del mes correspondió a Daniel Passerini (Córdoba Capital), quien presentó una disminución de - 4,5 puntos en su nivel de aprobación".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín