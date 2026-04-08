El nuevo armado de Axel Kicillof: sugestiva reunión con dos ex macristas

Ya venían hablando con cierta frecuencia, pero esta vez dieron un paso más, al menos desde lo gestual , con un encuentro que no tardó en trascender. Axel Kicillof recibió a Emilio Monzó y Nicolás Massot en la sede de la gobernación bonaerense de la calle 6, en La Plata. En el armado de su proyecto político, Kicillof había explicitado su intención de conformar un espacio que excediera el peronismo. Más allá del origen de Monzó en el PJ, se trata de dos dirigentes que ocuparon lugares determinantes durante la gestión de Mauricio Macri.

“Este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza sólo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires” , había bajado línea el gobernador en diciembre, en un acto en Ensenada que funcionó como una suerte de lanzamiento para darle a su espacio -el Movimiento Derecho al Futuro (MDF)- una proyección nacional en el año previo a la disputa electoral de 2027.

Monzó y Massot son dos dirigentes bonaerenses, aunque ambos alejados del peronismo a partir del vínculo con Macri durante el gobierno de Cambiemos. Entre 2015 y 2019 manejaron resortes clave del Congreso , en Diputados: Monzó fue presidente de la Cámara y Massot el jefe del bloque del PRO . El rol de Monzó como armador político había sido clave en la constitución de la alianza con los radicales y la Coalición Cívica. Luego terminó distanciado de Macri. Massot en aquel momento había sido electo por Córdoba, ahora tiene una banca por la provincia de Buenos Aires.

“Charlaron, como hacen habitualmente, de la situación social, política y económica. Es parte de hablar y escuchar a todos ”, transmitieron cerca de Kicillof. Miguel Pichetto, compañero de Massot en el bloque Encuentro Federal, visitó hace poco más de un mes a Cristina Kirchner en el departamento de la calle San José en el que cumple con la prisión domiciliaria.

En ese punto la ex presidenta y el gobernador, aun con la relación quebrada desde hace tiempo, coinciden en dar señales de la posibilidad de recomposición con dirigentes que se habían alejado del peronismo y en especial del kirchnerismo. Pichetto fue el compañero de fórmula de Macri en 2019.

“Celebro que dialoguemos de manera transversal y deseo que esto comience a ser algo normal y cotidiano. Que volvamos a recuperar el diálogo” , se limitó a decir Monzó, reivindicador como en su paso por la presidencia de Diputados de la conversación entre dirigentes de distintos espacios, la llamada rosca política bien entendida, aunque sin darle por el momento otra implicancia hacia un posible acuerdo electoral. Para eso en todo caso todavía falta bastante.

“ La situación del país es tan preocupante que lo ideológico no es un límite. Milei nos lleva a conversar a todos, de manera desordenada porque no hay liderazgos fuertes” , consideraron del lado de los ex macristas, y dejaron el escenario abierto: “No sabemos qué puede surgir. Por ahora no hay mucho margen para avanzar, sí para generar confianza. A Axel lo vieron con amplitud y ganas de escuchar”.

Las dificultades del Gobierno en el plano económico, combinado con las i nvestigaciones que complican a Manuel Adorni , las revelaciones de la criptoestafa $LIBRA y los créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores, aceleraron los movimientos en el peronismo y otros sectores críticos de Milei con la mirada en un posible frente amplio -tras su reencuentro con Cristina Kirchner, Pichetto dio como ejemplo la coalición encabezada por Lula da Silva que se impuso ante Jair Bolsonaro en Brasil- para pulsear contra el oficialismo el año próximo.

Para avanzar en esa eventual construcción hay cierto consenso entre los opositores sobre la necesidad de resistir la eliminación o suspensión de las PASO , como pretende el oficialismo, para mantener esa instancia como un ordenador y facilitador de la confluencia a partir de una competencia entre distintos candidatos. Los primeros avances podrían asomar después del Mundial, para algunos dirigentes una probable bisagra y punto de partida del clima de puja electoral, aunque será clave cómo siga el rumbo del Gobierno.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín