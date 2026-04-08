Activistas de Greenpeace treparon a un monumento frente al Congreso con banderas contra la modificación de la Ley de Glaciares

Un grupo de activistas de Greenpeace se trepó al Monumento de los dos Congresos -situado frente al Congreso de la Nación- con el objetivo de colocar dos banderas en rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares , que el Gobierno de Javier Milei busca aprobar esta tarde para habilitar la minería en zonas actualmente protegidas.

Una de las banderas decía “Diputados: no traicionen a los argentinos” , mientras que la otra colgada en la parte más alta del monumento indicaba “La Ley de Glaciares no se toca”.

Como consecuencia, hubo un operativo policial en el lugar, tras el cual el manifestante de la ONG internacional retiró ambas banderas del monumento y se bajó del mismo.

La Policía de la Ciudad informó que fueron identificados 9 activistas. Los móviles de televisión mostraron cómo dos de ellos, los que subieron al monumento, fueron detenidos .

Cerca de las 8.30, uno de los detenidos le repitió a LN+, mientras era llevado esposado a un patrullero, la consigna escrita en las banderas. "Que los diputados no traicionen a los argentinos y que no entreguen el agua de todos".

Los involucrados quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia Este que dispuso la notificación de las contravenciones de las que serán acusados y luego fueron liberados.

Sectores ambientales y opositores convocaron para hoy a las 17 una marcha frente al edificio legislativo para expresar el rechazo contra el proyecto que busca convertirse en ley.

Partirá desde 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta el Congreso. "No a la flexibilización ambiental de Milei y el FMI. Defender los glaciares es defender el agua, la soberanía y el futuro de los argentinos", lanzó La Cámpora, uno de los sectores que organizan.

El proyecto, que este miércoles podría convertirse en ley, tuvo ayer dictamen de mayoría tras haber sido apoyado por 37 firmas de las 66 que integran el plenario de Ambiente y Asuntos Constitucionales.

Acompañaron a La Libertad Avanza , diputados del PRO , la UCR y l egisladores provinciales de Catamarca, San Juan y Misiones .

Mientras tanto, Unión por la Patria (23 firmas), Provincias Unidas (5 firmas) y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica firmaron dictámenes propios, aunque los tres de rechazo .

La normativa actual de Glaciares resguarda todos los glaciares y el entorno periglacial pero la reforma plantea que solo queden bajo protección estricta aquellas formaciones que demuestren un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca.

A su vez, conceden mayor poder a los gobernadores para la elaboración del inventario glaciar con el argumento de que la Constitución establece que los recursos naturales son de las provincias.

Fuente: Clarín