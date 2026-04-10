El conmovedor homenaje a Maitena, la adolescente de Merlo que fue encontrada muerta: “Volá alto”

La tragedia de Maitena , la adolescente de 14 años que fue encontrada muerta este jueves en Las Heras, generó una profunda conmoción en la comunidad de Merlo. En medio del dolor, familiares, amigos y compañeros la despidieron con una suelta de globos y velas blancas frente a la Escuela de Educación Secundaria N°16, a la que asistía.

El homenaje quedó registrado en redes sociales, donde un usuario compartió un video del momento acompañado por un mensaje que se repitió entre quienes la recordaron: “ Volá alto ”.

Maitena estudiaba en la EES N°16. Todas las mañanas iba al colegio junto a su hermana , tres años mayor. Pero este miércoles, al llegar a la puerta le dijo que entrara, que ella tenía que saludar a una amiga. Sin embargo, nunca entró .

La adolescente estuvo desaparecida durante 24 horas luego de salir de su casa en Merlo. En la tarde de ayer, la encontraron muerta en un descampado de la localidad de Las Heras. La principal hipótesis que maneja la fiscalía es que se trataría de un suicidio , ya que la autopsia a su cuerpo indicó que murió por “asfixia mecánica por ahorcadura”.

Tras conocerse el fatal desenlace, la comunidad educativa y los seres queridos de Maitena se acercaron al colegio para despedirla . “Maitena presente”, pronunciaron los convocados al soltar los globos. La escena terminó con un gran aplauso, abrazos, lágrimas y emoción.

Además, la institución confirmó que el velatorio se realizará este viernes , entre las 18 y las 23, en una sala ubicada sobre la calle Constitución al 400, en Merlo.

En ese contexto, madres de compañeros de la joven expresaron el impacto que generó la noticia: “Como mamá te toca porque hoy fue Maitena y otro día puede ser tu hija . Así que no podés estar ajeno, hoy nos invade el dolor “, dijo una de ellas, según informó Noticias Argentinas .

Por su parte, compañeras de trabajo de la madre de la adolescente también hablaron del momento que atraviesa la familia. “ Gabriela (madre de Maitena) estuvo muy conmocionada desde el primer momento ; ella estuvo trabajando con normalidad con nosotras. Nadie esperaba esto”, señalaron.

Y sumaron: “Hasta último momento teníamos esperanzas, queríamos esperar hasta que Gabi nos confirmara a nosotras. Hoy estamos un poco más tranquilas, pero seguimos conmocionadas como todos”.

Por último, afirmaron que la mamá de la adolescente de 14 años “es una excelente madre” y que “siempre se ocupó y estuvo” junto a su hija. “A veces, no sabemos qué pasa con nuestros hijos, con nuestros adolescentes. Pedimos que los escuchen; nosotros tratamos siempre en el aula de contenerlos, de estar con ellos, pero a veces hay cosas que se nos escapan como las redes y son cosas que nos traspasan a nosotros por completo”, cerraron.

Fuente: TN