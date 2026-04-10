Allanaron un local en Belgrano y secuestraron ropa de contrabando valuada en más de $150 millones

Un operativo en el barrio porteño de Belgrano terminó con el secuestro de una importante cantidad de indumentaria de contrabando . La Policía de la Ciudad, junto a la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), incautó 137 bultos con ropa de primeras marcas internacionales, que sumaban un valor mayor a 150 millones de pesos .

La investigación se inició a partir de tareas de ciberpatrullaje, donde se detectó una empresa que ofrecía en redes sociales prendas supuestamente usadas , clasificadas como de primera, segunda y tercera calidad. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los investigadores: muchas de las prendas conservaban sus etiquetas originales .

A partir de esa irregularidad, se determinó que la ropa no era de segunda marca, sino mercadería nueva de marcas reconocidas , que había sido ingresada al país de manera ilegal desde Chile y sin la documentación correspondiente.

Con el avance de la causa, también se comprobó que el comercio, ubicado sobre la calle Monroe al 2500, no contaba con habilitación ni sistema de facturación . Además, la empresa —administrada por dos ciudadanos argentinos— no tenía registros de movimientos aduaneros, lo que reforzó las sospechas de una maniobra de contrabando.

Tras la denuncia presentada por la UTOJ y luego de casi dos meses de tareas investigativas, el Juzgado Penal Económico N°8, a cargo de Gustavo Meirovich, ordenó el allanamiento del local.

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron una inspección exhaustiva y encontraron una gran cantidad de prendas importadas . Personal de ARCA que participó del operativo confirmó que la mercadería no contaba con la documentación legal exigida.

Por disposición judicial, se secuestraron todas las prendas, además de documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos relevantes para la causa. Por el hecho, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 22.415, que penaliza el contrabando.

Fuente: TN