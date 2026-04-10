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La Justicia procesó a dos acusados en la causa que investiga el robo de medicamentos en el Hospital Italiano

Redacción CNM abril 10, 2026

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El juez Javier Sánchez Sarmiento procesó al anestesista Hernán Boveri y a la exresidente de la misma área Delfina “Fini” Lanusse por administración fraudulenta en la causa que investiga el robo de medicamentos en el Hospital Italiano y las supuestas fiestas en las que se utilizaba propofol.

Según pudo saber TN , ambos tienen prohibida la salida del país mientras continúe la investigación y fueron embargados con sumas millonarias.

En el caso de Boveri , que trabajaba en el Hospital Italiano y renunció a su cargo poco antes de que se diera a conocer la causa, el juez Sánchez Sarmiento consideró que fue autor y partícipe necesario en el robo de los anestésicos y dictó un embargo por 70 millones de pesos sobre sus bienes.

A “Fini” Lanusse, que era residente en el mismo centro de salud, también se dispuso un embargo de 30 millones de pesos . Ninguno podrá salir del país mientras avanza la causa y tampoco podrán comunicarse entre sí en un período de 90 días.

Este expediente se inició por una causa paralela que investiga la muerte de Alejandro Zalazar , un anestesista de 29 años que fue encontrado muerto en su departamento el 20 de febrero. Este caso sacó a la luz el robo y consumo de drogas hospitalarias en presuntas fiestas clandestinas denominadas las “ propo fest ”.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN


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