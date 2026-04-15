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Día 47 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

Redacción CNM abril 15, 2026

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El conflicto en Medio Oriente entró este miércoles 15 de abril en su 47° día de guerra . Después de las fallidas negociaciones en Pakistán y del bloqueo de Estados Unidos a puertos iraníes, la tensión aumentó, mientras que el precio del barril de petróleo subió. Donald Trump arremetió contra el Papa León XIV. Desde el gobierno norteamericano, por su parte, aseguraron que buscan un “gran trato”.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo .

Fuente: La Nación


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